أمانة جدة تكثف أعمال تطهير المرافق العامة ضمن احترازات كورونا

جدة : البلاد

كثفت أمانة محافظة جدة ممثلة في الإدارة العامة لصحة البيئة جهودها المستمرة في تطهير وتعقيم المرافق العامة ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” .

وأوضح وكيل الأمين للخدمات المهندس عايض بن علي الزهراني ، أن خطة التطهير والتعقيم تشمل المرافق العامة التي تشهد ترددا عاليا من السكان مثل أسواق النفع العام ومرافق مراكز التسويق ومراكز التموينات الغذائية ، وقد نفذت أعمال التطهير والتعقيم من خلال فريق عمل مكون من ٣.٤٢٩ عاملا ، و ٢.٧٥٠ معدة وآلية يعملون على مدار الساعة في نطاق ١٩ بلدية فرعية .

وأضاف المهندس الزهراني ، أنه منذ بداية الجائحة طهر وعقم نحو ١٣٩.٣٦١ موقعا ، كما شملت جهود الأمانة تطهير وتعقيم سكن العمالة ومداخل وواجهات الأسواق والمحلات ، وحول المراكز الطبية والجهات الحكومية والصرافات الآلية للبنوك المحلية بما يضمن السلامة والصحة العامة للجميع .

من جهتها قدمت أمانة محافظة جدة شكرها للسكان على مشاركتهم في تحسين الخدمات البلدية من خلال تقديمهم البلاغات عبر طوارئ الأمانة و تطبيق بلدي 940 في حال وجود ملحوظات أو مخالفات بلدية .