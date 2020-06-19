المحليات

أمانة الشرقية تُطهر وتعقم 980 موقعاً في الدمام

صحيفة البلادaccess_time28 / شوال / 1441 هـ      19 يونيو 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

الدمام : متابعات

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أعمال تطهير وتعقيم وغسل لـ 980 موقعاً في مدينة الدمام، باستخدام 178753 لتراً من كمية المعقمات والمطهرات، بمشاركة 477 فرداً ضمن الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي.

كما رفعت الأمانة 7892 طناً من النفايات، وأزالت 4482 متراً مكعباً من الأنقاض والمخلفات، مؤكدةً استمرار الجولات الرقابية وأعمال التطهير والتعقيم، حفاظاً على السلامة العامة ، داعية المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى فيما يخص الخدمات البلدية من خلال التواصل مع مركز البلاغات 940، أو قنوات الأمانة الاجتماعية الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

صحيفة البلاد

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