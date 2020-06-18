11 نصيحة لتنمية الأعمال التجارية

إليك بعض النصائح التي تساعدك في تنمية نشاطك التجاري في الأوقات الصعبة

1. أعلن إذا استطعت

في البداية ، ما تريد القيام به في الأزمات هو البدء في الادخار على التسويق، وذلك لأن تأثيرها على نجاح الشركة غير مرئي بدون تحليلات

أفضل استراتيجية خلال فترة الركود، هي وضع علامة تجارية متوازنة طويلة الأجل والترويج للمبيعات قصيرة الأجل.

2. تتبع اتجاهات السوق

يجب أن تأخذ الرسائل التسويقية احتياجات المستهلكين في الاعتبار، إنهم يتعلمون في ظروف جديدة ويبحثون عن طرق للترفيه عن أنفسهم في المنزل

تتبع ليس فقط بيانات المستهلك الخاص بك ، ولكن كل شيء آخر أيضًا سواء كانت زيارة إلى الموقع أو فتح بريد إلكتروني ، أو حتى Google Trends

3. ضبط الرسائل التسويقية

عند النظر في اتجاهات السوق ، يجب أن تكون الرسائل متزامنة مع الوضع الحالي

أجرت وكالة رقمية دراسة عن سلوك المستهلك ووجدت أن 48٪ من المستخدمين في أسبوعين من الوباء شاهدوا إعلانات غير لائقة وهو ما يؤثر علي عملية بيع المنتج الخاص بك

4. تحليل التسويق والمبيعات

تتيح لنا التحليلات تسريع المبيعات الأولى بنسبة 50٪ وزيادة متوسط ​​التحقق من المشترين الجدد بنسبة 10٪.

عادة ، إنها ميزة ، ولكن التصرف بشكل حدسي الآن هو مثل عدم التصرف على الإطلاق، إذ تحتاج إلى تحليل كل خطوة ، كل تغيير للمؤشر ، ومحاولة التكيف مع هذه التغييرات

5. رفض تجنيد القنوات التي لا تؤتي ثمارها

ما هو غير مربح يجب قطعه أو تخفيضه، ألق نظرة على الميزانيات المتاحة للقنوات الفعالة والحملات الجارية

تحديد القنوات لجذب العملاء الذين لا يؤدون ثمارًا أو يكافحون من أجل السداد مفيد

يمكن للعلامات التجارية تعليق الإعلانات على التلفزيون دون تأثير سلبي ، ولكن لبضعة أشهر فقط

ولكن لا تنس القاعدة الأولى: إذا استطعت ، أعلن

تحتفظ الشركات التي تخفض تكاليف التسويق بأرباح قصيرة الأجل ولكنها تخسر على المدى الطويل

6. لا تنسى الإستراتيجية

التخطيط الآن صعب، لكن لا تنسى المستقبل، خاصة في بيئة سريعة التغير ، قد يتعين تعديل استراتيجية التسويق

بادئ ذي بدء ، لاحظ أن الوباء قد أوجد معايير جديدة للتجزئة، إذ ينقسم الجمهور الآن إلى أولئك الذين :-

معزولين عن الأخرين ولا يمكنهم الاستمرار في العمل

معزولين عن الأخرين ومستمرين في العمل عبر الإنترنت

مستمرين في العمل دون اتصال

تحت الحجر الصحي الصارم

متجاهلين للفيروس

هل توافق على أن هؤلاء الناس لديهم مشاكل مختلفة؟ إذا ذلك مؤشر أن البعض منهم يبحث عن طريقة للترفيه عن نفسه في المنزل

بينما يحتاج الآخرون إلى معرفة طرق حماية أنفسهم من الفيروس

وأخيرًا ، لا يؤمن البعض بالفيروس ويبنون نظريات المؤامرة

إرضاء الجميع سيكون صعبًا ، لذا فكر في الأجزاء التي ستكون هي الرئيسية بالنسبة لك والتركيز عليها

7. تقييم مخاطر المشاريع طويلة المدى بدقة

الهدف الاستراتيجي اليوم هو العثور على مكان في عالم جديد حيث تغير كل شيء ، من سلوك المستهلك إلى هيكل السوق

قم بإجراء أبحاث السوق على السوق والمستهلكين والمنافسين قبل بدء المشروع مع تقييم مخاطر تنفيذ المشروع بدقة والنظر في عدة سيناريوهات

في حين أن الاستثمار في المشاريع طويلة الأجل أمر محفوف بالمخاطر ، إلا أن اختبار الأفكار الجديدة أصبح أسهل اليوم

يميل الموظفون إلى الحصول على مزيد من وقت الفراغ ، وأصبحت المنافسة في مزادات الإعلانات أقل

عند إطلاق منتج أو خدمة جديدة ، كن على استعداد لتعديل العرض بسرعة ، حيث سيستمر السوق في التغيير

8. تحسين العمليات الحالية الخاصة بك

قبل الحديث عن المشاريع طويلة المدى ، من المهم استعادة العمليات التشغيلية

حاول إزالة المشاكل التي تتداخل مع الوضع الحالي هي مهمة تكتيكية ذات أولوية قصوى

استعادة سلسلة التوريد الخاصة بك ، وإنشاء اتصالات العملاء ، وتعلم كيفية إدارة فريق بعيد ، ومحاولة العودة إلى المسار الصحيح

9. اعتماد على المنصات عبر الإنترنت

إذا لم تكن الشركة مستعدة بعد لتنظيم بث مباشر ، فإن أقل ما يمكن هو تبني قنوات التواصل الاجتماعي

إليك بعض الإرشادات التي تقدمها جوجل للأنشطة التجارية عبر الإنترنت :-

تقييد وظائف الموقع إذا كنت غير قادر على تلقي الطلبات مؤقتًا

أخبر عملاءك عن الوضع الحالي من خلال لافتة أو نافذة منبثقة

لا تنس تحديد ساعات العمل الفعلية وتفاصيل الاتصال

تحديث المعلومات في الخدمات الجغرافية مثل خرائط جوجل

10. لا تقطع التواصل مع العملاء

من المهم ليس فقط منح العملاء إمكانية الوصول إلى أحدث المعلومات ولكن أيضًا الاستعداد للإجابة على الشكاوى والأسئلة

يزداد التوتر في المجتمع ولدى كل عميل مجموعة من الاستفسارات الخاصة به

لذا ستأتي الأسئلة في نفس الوضع ، إن لم يكن في كثير من الأحيان

إذا زاد وقت تسليم الطلبات في الشركة ، فيرجى إخبار العملاء بذلك

إذا لم يتم تسليم الطلبات التي تم وضعها قبل العزل في الوقت المحدد ، فقم بتزويد العملاء بمعلومات دقيقة حول كيفية تسليم الطلب ومتى

11. إنشاء محتوى أكثر جاذبية

العالم من حولنا مشبع بمعلومات سلبية حيث يتم نشر مليون سجل مع الإشارة المباشرة إلى فيروسات التاجية وحوالي 4 ملايين سجل مع كلمات قريبة من الموضوع يوميًا في المجال العام

يرغب الأشخاص في أخذ قسط من الراحة ، ويريدون محتوى سهل وإيجابي ومريح

لذلك راجع المحتوى الذي تنشره على موقع الويب الخاص بك والشبكات الاجتماعية

ولا تخف من التغييرات التي تطرأ على خطط إنشاء المحتوى حيث توجد طرق مختلفة لتكييف تحسين محركات البحث وتسويق المحتوى مع ما يحدث في العالم

لن تستمر الأزمة إلى الأبد، لذلك حافظ على تفاؤلك ولا تنس التحليلات ، وكن على استعداد للتكيف

تظهر التجربة أن الشركات التي نجت من الأزمة تزداد قوة، فقط ابذل قصارى جهدك لتصبح واحدة منهم