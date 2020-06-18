وزارة الرياضة تعقد ندوة عن بُعد بعنوان “نعود للرياضة بحذر”.. الأحد المقبل

جدة- البلاد

تعقد وزارة الرياضة ممثلة بالإدارة العامة للشؤون الطبية الرياضية وإدارة الأداء الرياضي الأحد المقبل 21 يونيو الجاري، ندوةً عن بُعد بعنوان: “نعود للرياضة بحذر”، بمشاركة الاتحاد السعودي للطب الرياضي والاتحاد السعودي لكرة القدم، وبحضور ممثلي الاتحادات الرياضية والأندية، وذلك بالتعاون مع المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها.

ويقدم الندوة التي ستنطلق عند الخامسة مساءً وتستمر 90 دقيقة، عددٌ من الأطباء المتخصصين في مجال مكافحة العدوى والوقاية من الأمراض، حيث سيتم استعراض كافة الإجراءات الاحترازية المعلنة من قبل وزارة الرياضة، والتي تضمنها الدليل الإرشادي الصحي (البروتوكول الطبي) الخاص بعودة الأنشطة الرياضية وتدريبات الأندية بمختلف الألعاب في المملكة، للوقاية من فيروس كورونا المستجد (covid-19).

الجدير بالذكر، أن عودة الأنشطة الرياضية وتدريبات الأندية في مختلف الألعاب ستبدأ من الأحد المقبل الموافق 21/6/2020م، بحسب ما أعلنته وزارة الرياضة، وبعد التنسيق مع اللجنة المعنية.