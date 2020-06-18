ما هو طب الأيورفيدا والحالات التي يعالجها

طب الأيورفيدا، هو نظام من الطب التقليدي الأصلي في الهند ، والذي يستخدم مجموعة من العلاجات ، بما في ذلك البانشاكارما (“الإجراءات الخمسة”) ، واليوغا ، والتدليك ، والوخز بالإبر والطب العشبي ، لتشجيع الصحة والرفاهية

قد تكون في بعض الأحيات تلك العلاجات ضارة عند إجراؤها من قبل ممارس قليل الخبرة، لذلك اطلب من الممارس شرح مؤهلاته وخبراته

ما هي مجموعة من علاجات الايورفيدا

تشمل تقنيات الايورفيدا :-

التغييرات الغذائية

طب الأعشاب ، بما في ذلك دمج الأعشاب مع المعادن أو الأحجار الكريمة (المعروفة باسم أدوية رشا شترا) التي يمكن أن تأخذ شكل حبيبات وأقراص ومساحيق من ألوان ورائحة مختلفة)

الوخز بالإبر (يمارسه بعض الممارسين)

تدليك

تأمل

تمارين التنفس

“خمسة إجراءات” علاج متخصص يتألف من خمسة علاجات بما في ذلك التقيؤ ، الحقن الشرجية وسيلان الدم ، والتي تهدف إلى إزالة السموم من الجسم وموازنة الدوشاس (في الأيورفيدا ، الطاقات الحيوية الثلاثة للجسم)

العلاج الصوتي ، بما في ذلك استخدام التغني

اليوجا

ما هي الإضطرابات التي تعالجها الأيورفيدا

يعتقد ممارسو الأيورفيدا أن نهجهم فعال في علاج مجموعة من الاضطرابات ، بما في ذلك :-

القلق

الربو

التهاب المفاصل

مشاكل في الجهاز الهضمي

الأكزيما

ضغط دم مرتفع

مستويات عالية من الكوليسترول

التهاب المفصل الروماتويدي

ضغط عصبى

إلى جانب النظام الغذائي ، يعتبر العلاج بالأعشاب أساسيًا لعلاج الأيورفيدا