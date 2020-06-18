قرعة كأس آسيا للناشئين تضع السعودية في المجموعة الرابعة

البلاد : متابعات

أوقعت قرعة بطولة كأس آسيا للناشئين تحت 16 عاما لكرة القدم،ً منتخب البحرين صاحب الأرض في المجموعة الأولى التي تضم أيضاً منتخبات كوريا الشمالية وإيران وقطر.

وجرى سحب قرعة البطولة اليوم الخميس عبر تقنية الفيديو كونفرنس من مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

ويشارك في النهائيات 16 منتخباً، تم توزيعها على أربع مجموعات، بحيث تضم كل مجموعة أربعة منتخبات، ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى دور الثمانية.

وبحسب الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، تحصل المنتخبات الأربعة الأولى في البطولة على بطاقات التأهل من أجل تمثيل قارة آسيا في نهائيات كأس العالم تحت 17 عاماً 2021 في بيرو.

في المقابل ضمت المجموعة الثانية ثلاثة منتخبات من غرب آسيا، حيث تلعب عمان واليمن والإمارات إلى جانب طاجيكستان وصيفة حامل اللقب.

وجاء منتخب السعودية في المجموعة الرابعة التي تضم اليابان حاملة اللقب وإندونيسيا والصين، في حين ضمت المجموعة الثالثة كل من كوريا الجنوبية وأستراليا والهند وأوزبكستان.

وتقام النهائيات خلال الفترة من 25 نوفمبر حتى 12 ديسمبر 2020.

وكان منتخب اليابان توج بلقب النسخة الماضية من البطولة عام 2018 في ماليزيا، بعدما تغلب على طاجيكستان بهدف دون رد في المباراة النهائية.