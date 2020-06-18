طريقة عمل فيكتوريا كيك

البلاد – نيفين عباس

نقدم لكِ حلوي فيكتوريا كيك وهي من الكعكات الإنجليزية الشهيرة التي تتميز بطبقات من الكيك مع المربي والقشطة أو الكريمة

المقادير اللازمة

8 حبات من البيض الطازج

2 ملعقة صغيرة من البيكينج بودر

ملعقة صغيرة من الفانيليا

450 جرام من السكر الأبيض

450 جرام من الدقيق الأبيض

450 جرام من الزبد

مربي توت أو فراولة

كريمة مخفوقة

طريقة العمل

يسخن الفرن أولاً على حرارة 180

يخفق البيض والفانيليا والسكر والبيكينج بودر والدقيق والزبدة

يوزع الخليط في 2 صينية متوسطة بنفس القياس بها ورق خبز أو زبدة

تخبز الكيكات في الفرن لمدة 25 دقيقة أو حتى تمام النضج

نخرجها ونتركها تبرد تمامًا

ثم نضع طبقة من الكريمة على أول طبقة من الكيك

نغطيها بالكريمة والقليل من المربي

نضع بعدها الطبقة الثانية من الكيك

نغطيها بالسكر البودرة

ثم نقدم الكيك مع الشاي أو بحسب الرغبة