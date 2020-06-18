طريقة عمل فيكتوريا كيك

البلاد – نيفين عباس
نقدم لكِ حلوي فيكتوريا كيك وهي من الكعكات الإنجليزية الشهيرة التي تتميز بطبقات من الكيك مع المربي والقشطة أو الكريمة
المقادير اللازمة
8 حبات من البيض الطازج
2 ملعقة صغيرة من البيكينج بودر
ملعقة صغيرة من الفانيليا
450 جرام من السكر الأبيض
450 جرام من الدقيق الأبيض
450 جرام من الزبد
مربي توت أو فراولة
كريمة مخفوقة
طريقة العمل
يسخن الفرن أولاً على حرارة 180
يخفق البيض والفانيليا والسكر والبيكينج بودر والدقيق والزبدة
يوزع الخليط في 2 صينية متوسطة بنفس القياس بها ورق خبز أو زبدة
تخبز الكيكات في الفرن لمدة 25 دقيقة أو حتى تمام النضج
نخرجها ونتركها تبرد تمامًا
ثم نضع طبقة من الكريمة على أول طبقة من الكيك
نغطيها بالكريمة والقليل من المربي
نضع بعدها الطبقة الثانية من الكيك
نغطيها بالسكر البودرة
ثم نقدم الكيك مع الشاي أو بحسب الرغبة