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طريقة عمل فيكتوريا كيك

نيفين عباسaccess_time27 / شوال / 1441 هـ      18 يونيو 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – نيفين عباس

نقدم لكِ حلوي فيكتوريا كيك وهي من الكعكات الإنجليزية الشهيرة التي تتميز بطبقات من الكيك مع المربي والقشطة أو الكريمة

المقادير اللازمة
8 حبات من البيض الطازج
2 ملعقة صغيرة من البيكينج بودر
ملعقة صغيرة من الفانيليا
450 جرام من السكر الأبيض
450 جرام من الدقيق الأبيض
450 جرام من الزبد
مربي توت أو فراولة
كريمة مخفوقة

طريقة العمل
يسخن الفرن أولاً على حرارة 180
يخفق البيض والفانيليا والسكر والبيكينج بودر والدقيق والزبدة
يوزع الخليط في 2 صينية متوسطة بنفس القياس بها ورق خبز أو زبدة
تخبز الكيكات في الفرن لمدة 25 دقيقة أو حتى تمام النضج
نخرجها ونتركها تبرد تمامًا
ثم نضع طبقة من الكريمة على أول طبقة من الكيك
نغطيها بالكريمة والقليل من المربي
نضع بعدها الطبقة الثانية من الكيك
نغطيها بالسكر البودرة
ثم نقدم الكيك مع الشاي أو بحسب الرغبة

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نيفين عباس

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

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