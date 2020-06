رسميًا: تشيلسي يتعاقد مع مهاجم المنتخب الألماني

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت اليوم الخميس، عن تعاقده مع مهاجم المنتخب الألماني وفريق ريد بول لايبزيج، تيمو فيرنر.

وبحسب ما جاء في البيان الذي نشره النادي اللندني، فإن اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا، سينضم إلى تشيلسي بداية من الموسم الكروي القادم.

Blues fans, @TimoWerner has a message for you!

ويعتبر فيرنر أحد أفضل المهاجمين في الدوريات الخمس الكبرى، لما يتمتع به من خصائص مكّنته فنية وبدنية من شغل جميع المناصب الهجومية.

وأبدى اللاعب -الذي سجل هذا الموسم 32 هدفًا- مرونة تكتيكية كبيرة باللعب كجناح أيسر، وصانع ألعاب بالإضافة إلى مركز المهاجم الصريح.

إقرأ أيضًا..

ميسي يتوصل لاتفاق بشأن “صفقة ضخمة”!

مانشستر يونايتد يعلن عن حضور “40 ألف مشجع” في مبارياته

فيرنر هو دولي ألماني ودوّن على 11 هدفًا رفقة المانشافت خلال 29 مباراة، وينافس حاليًا مهاجم بايرن ميونيخ، روبرت ليفاندوفسكي، على لقب هدّاف البوندزليجا.

وسيغدو النجم متعدد المهام صاحب الرقم 70 في خانة اللاعبين الألمان الذين نشطوا في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم منذ انطلاقته عام 1993.

بينما سيكون اللاعب الألماني السادس تقمُصًا لألوان تشيلسي بعد مايكل بالاك وأندري شورله وروبرت هوث وماركو مارين، وحاليًا أنطونيو رودريجير.

وفي مجمل مسيرته مع لايبزيج، لعب فيرنر 157 مباراة مُسجلًا 93 هدفًا ومُقدمًا لـ 40 تمريرة حاسمة، ما يجعله ليس فقط ماكينة أهداف، بل ماكينة صنع أهداف أيضًا.

التعاقد مع فيرنر مثّل الضرب الثانية لتشيلسي في الميركاتو الصيفي الحالي بعد استقدام المغربي حكيم زياش من أياكس أمستردام الهولندي.

ويعتد زياش ضمن زمرة أفضل الأجنحة في العالم وقاد فريقه لنهائي الدوري الأوروبي 2017، ونصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2019.

صنع اللاعب الذي رفض الجنسية الهولندية قبل أعوام مُفضلًا المغربية، 21 هدفًا هذا الموسم في كل المسابقات ويمر بفترة فنية قوية للغاية.

وبعد التعاقد مع زياش وفيرنر، فإن البلوز أحكم القبضة على صفقتين طاردهما أندية أوروبية كبرى لشهور، ما يحتسب نجاحًا للمديرة ماريا جرانوفسكايا.

Hakim Ziyech's goal against Valencia in the Champions League is absolutely unreal. 🔥🔥 pic.twitter.com/PyrlHmmHMD

— Football Stuff (@FootbalIStuff) October 5, 2019