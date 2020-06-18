ذعر في بكين.. وإلغاء 1255 رحلة طيران

عواصم – وكالات

ساد الذعر العاصمة الصينية بكين بعد موجة الإصابات التي اجتاحت البلاد من جديد، ما دفع السلطات أن تلغي أمس (الأربعاء)، 1255 رحلة طيران تمثل نحو 70 % من إجمالي الرحلات اليومية المقررة، وفقا لصحيفة الشعب اليومية.

وأعلن رئيس بلدية بكين، أن العاصمة الصينية سجّلت خلال الـ24 ساعة الفائتة 31 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، في حصيلة يومية شبه مستقرّة لليوم الرابع على التوالي، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات الجديدة المؤكدة في بكين خلال الأيام الستّة الأخيرة إلى 137 في وقت أغلقت فيه السلطات نحو 30 تجمعا سكنيا في المدينة وأجرت فحوصات لعشرات آلاف الأشخاص.

ولم تكن الولايات المتحدة، بمعزل عن المعاناة، إذ سجلت أمس 740 وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي ضحايا وباء كوفيد-19 إلى 119,132 شخصا، أي أكثر من عدد العسكريين الأمريكيين الذين قتلوا خلال الحرب العالمية الأولى، وفقا لجامعة جونز هوبكنز. وطبقا لوزارة شؤون قدامى المحاربين فإن عدد العسكريين الأمريكيين الذي قتلوا خلال الحرب العالمية الأولى يناهز 116.500 عسكري. والحال في البرازيل لا يسر الشعب أو السلطات، من واقع تسجيل رقمي قياسي جديد أمس في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد، وفقا لوكالة “بلومبرج” للأنباء، التي أكدت أن البيانات الرسمية في البرازيل تسجيل 34.918 ألف إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يعد مؤشرا خطيرا قد يقود البرازيل قريبا للإصابة المليون، بينما سجلت روسيا 7843 إصابة جديدة، و194 حالة وفاة.

إلى ذلك، سجلت ألمانيا 345 إصابة جديدة، وفقا لمعهد روبرت كوخ لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية، فيما ارتفع عدد حالات الإصابة في إيطاليا أكثر من 237500، وفي فرنسا إلى ما يزيد عن 195617، حسب بيانات جمعتها جامعة “جونز هوبكنز” ووكالة “بلومبرج” للأنباء. وسجلت عمان 810 إصابات جديدة، وكوريا الجنوبية 43 إصابة، والسودان 305 إصابات جديدة.