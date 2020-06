حملة انتقادات واسعة ضد رونالدو بعد خسارة كأس إيطاليا

لم يسبق للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أن خسر نهائيين متتاليين طيلة مسيرته التدريبية، لكن مع يوفنتوس فإن تلك المتلازمة انتهت.

فبالأمس خسر يوفنتوس نهائي كأس إيطاليا أمام نابولي بركلات الترجيح 4-2 في مباراة كان رونالدو كما وصفته يومية “كوريري ديلا سيرا” مجرد شبح.

⚽️ Napoli vs Juventus | NAPOLI WINS THE COPPA ITALIA CUP! Cristiano Ronaldo didn't even get to shoot a penalty…. pic.twitter.com/wxYOrbkP2U — D9INE (@D9INE_NEXUS_F1) June 17, 2020

يعتبر هذا هو النهائي الثاني الذي يخسره رونالدو تواليًا مع يوفنتوس، بعد نهائي كأس السوبر الإيطالي الذي أقيم بالمملكة أمام لاتسيو.

وعقب المباراة نالت سهام الانتقادات من أفضل لاعب في العالم 5 مرات، لتصيبه في مقتل وتجعله محط السخط من جماهير البيانكونيري.

إقرأ أيضًا..

رسميًا: تشيلسي يتعاقد مع مهاجم المنتخب الألماني

فيديو: ركلات الترجيح تمنح نابولي كأس إيطاليا على حساب يوفنتوس

بداية قال رئيس رابطة الدوري الإسباني، خافيير تيباس لإذاعة “راديو كاتالونيا” بأن رحيل رونالدو لم يؤثر على جودة الليجا بل أن رحيله بات شبة منعدم التأثير.

وذهب مهاجم المنتخب الإيطالي السابق والحائز معه على كأس العالم 2006، لوكا توني، في الدرب ذاته وصرّح لقناة “راي” بأن الهزيمة حملت توقيع رونالدو.

وأردف توني -الذي لعب لفائدة بايرن ميونيخ- بأن كريستيانو لم يستطع القيام بمرواغة واحدة وبدا كأنه يعاني من صعوبات بدنية.

وبعد أن أهدر ركلة جزاء أمام ميلان قبل أيام في نصف النهائي، لم ينبري رونالدو لتسديد ركلات الجزاء التي عرفت إهدار فريقه لإثتنين منها.

ما جعل بعض التقارير الصحفية تصفه بالجبن والتهرب من التسديد، وقال اللاعب عقب المباراة: “كنت خائفًا من التسديد، خاصة بعد أن أهدرت أمام ميلان”.

Juventus get a penalty. Cristiano Ronaldo hits the post. Ante Rebic is sent off for AC Milan six seconds later. Football is back 😍.

pic.twitter.com/e67FCqrt2U — Dammit Arsenal 🤦🏻‍♀️ (@DammitArsenal) June 12, 2020

وأضاف فيما اعتبره محللون بداية لعلاقة سيئة مع زملائه: “في النهائيات كنت أتلقى المساعدة من الزملاء، بيل وإيدير. بينما هذه الليلة خذلني زملائي.

ومنذ عودة النشاط الرياضي، خاض اللاعب البرتغالي مباراتين مع يوفنتوس في مسابقة كأس إيطاليا، أمام ميلان ونابولي وفشل في هز الشباك.

بينما نوه تقرير من يومية “توتو سبورت” الإيطالية بأن إدارة يوفنتوس باتت مستاءة من وضعية الفريق وقد لا تجدد عقدي رونالدو والمدرب ماوريسيو ساري.

وهاجمت شقيقه اللاعب، إيلما إيفيرو، ساري قائلة بأن رونالدو وحده لا يمكنه صنع المعجزات، وانتقدت طريقة لعب المدرب العجوز قائلة “كيف يمكنك أن تلعب هكذا؟”.