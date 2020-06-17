“لعبة فيديو” أول علاج رقمي لاضطرابات نقص الانتباه مع فرط الحركة

تقدمت علاجات اضطراب نقص الانتباه مع فرط الحركة بشكل ملحوظ، لتدخل مرحلة جديدة ومختلفة، إذ وافقت السلطات الصحية الأميريكية على أول علاج قائم على لعبة فيديو للأطفال الذين يعانون من اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة، وهو مثال جديد على الاتجاه نحو “العلاجات الرقمية”.
وأعلنت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية (إف دي إيه)، أنها أعطت موافقتها على بيع لعبة “إنديفور آر إكس” من تطوير شركة ” أكيلي إنترأكتف” الناشئة بوصفة طبية للأولاد الذين تتراوح أعمارهم بين 8 سنوات إلى 12 عام الذين يعانون من هذه الاضطرابات.
ووفقا لـ ” إف دي إيه” أن هذا العلاج الرقمي يعد الأول من نوعه الذي يعالج اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة إضافة إلى كونه أول علاج قائم على الألعاب ويتم اعتماده لعلاج هذه الاضطرابات.
وقد تم تصميم هذه اللعبة لتحسين الوظائف الإدراكية ولتكون جزءا من برنامج قد يشمل أيضا أنواعا أخرى من العلاجات والأدوية والبرامج التعليمية.
وتسمح لعبة “إنديفور آر إكس” للأولاد بالتحكم بشخصيات شبيهة بالرسوم المتحركة خلال تنقلها على هوفربورد طائر.
وحصلت اللعبة على الموافقة بعدما أجريت اختبارات شارك فيها حوالي 600 ولد يعانون من اضطرابات في الانتباه.
ووفقا للشركة، فإن الأبحاث أظهرت أن بعد علاج لمدة أربعة أسابيع بلعبة “إنديفور آر اكس”، لم يعد يعاني ثلث الأطفال من نقص الانتباه الذي يقاس على الأقل بمقياس موضوعي واحد، وأن حوالي نصف الأهالي لاحظوا تغيرا ملحوظا في اضطرابات أطفالهم.