الدولية

عقوبات أمريكية على الأسد وعائلته و 39 كياناً مرتبطاً بالنظام السوري

صحيفة البلادaccess_time26 / شوال / 1441 هـ      17 يونيو 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

واشنطن : وكالات

أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على عشرات الأفراد والكيانات المرتبطة بالنظام السوري بينهم الرئيس بشار الأسد وزوجته، وذلك بموجب “قانون قيصر لحماية المدنيين” الذي دخل حيز التنفيذ اليوم.

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في بيان اليوم: إن العقوبات تستهدف 39 من المرتبطين بنظام دمشق، تشكل جزءا من حملة مستمرة للضغط الاقتصادي والسياسي على الحكومة السورية، مشيراً إلى أن واشنطن ستفرض عقوبات “أكثر من ذلك بكثير” على الحكومة السورية خلال الأسابيع والأشهر القادمة.

وشدد وزير الخارجية على أن العقوبات لن تتوقف إلا حينما يوقف نظام الأسد حربه الوحشية ضد الشعب السوري.

صحيفة البلاد

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