عقوبات أمريكية على الأسد وعائلته و 39 كياناً مرتبطاً بالنظام السوري

واشنطن : وكالات

أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على عشرات الأفراد والكيانات المرتبطة بالنظام السوري بينهم الرئيس بشار الأسد وزوجته، وذلك بموجب “قانون قيصر لحماية المدنيين” الذي دخل حيز التنفيذ اليوم.

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في بيان اليوم: إن العقوبات تستهدف 39 من المرتبطين بنظام دمشق، تشكل جزءا من حملة مستمرة للضغط الاقتصادي والسياسي على الحكومة السورية، مشيراً إلى أن واشنطن ستفرض عقوبات “أكثر من ذلك بكثير” على الحكومة السورية خلال الأسابيع والأشهر القادمة.

وشدد وزير الخارجية على أن العقوبات لن تتوقف إلا حينما يوقف نظام الأسد حربه الوحشية ضد الشعب السوري.