تدمير باليستي حوثي.. وإدانات دولية لتعديات المليشيات

الرياض – البلاد

أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس (الثلاثاء)، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيات الحوثي من محافظة صعدة باتجاه نجران، في محاولة متعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين الأبرياء.

وأكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، استمرار المحاولات الهمجية من قبل المليشيات الحوثية الإرهابية في استهداف الأعيان المدنية والمدنيين والمحمية بموجب القانون الدولي الإنساني بالصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار، حيث بلغ مجموع الصواريخ البالستية التي تم إطلاقها باتجاه المملكة وتم اعتراضها 313 صاروخا بالستيا وبلغ مجموع الطائرات بدون طيار التي تم اعتراضها وتدميرها ما مجموعه 357.

وقال إن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستتخذ وتنفذ الإجراءات الحازمة والصارمة لتحييد وتدمير هذه القدرات لحماية المدنيين الأبرياء من هذه الأعمال العبثية والهمجية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وكان التحالف اعترض ودمر، الاثنين، طائرات مسيرة أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه عسير، وأدانت وزارة خارجية مملكة البحرين بشدة المحاولات الإرهابية للميليشيات الحوثية تجاه المملكة، مشددة على أن هذه الأعمال الإرهابية تعكس إصرارا من قبل ميليشيات الحوثي على تهديد المدنيين الآمنين، مؤكدة وقوف البحرين في صف واحد إلى جانب المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.

وشددت على ضرورة قيام المجتمع الدولي بمسؤولياته في إدانة الأعمال الإرهابية الإجرامية التي تقوم بها ميليشيات الحوثي كونها اعتداء سافرا على المدنيين الآمنين في المملكة، وتهديدا لأمن واستقرار المنطقة.

وفي السياق اته، أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، إطلاق الميليشيات الحوثية طائرات مفخخة بدون طيار باتجاه المملكة، مؤكدا أن هذه الاعتداءات الإرهابية لا تستهدف أمن المملكة فحسب، وإنما أمن منطقة الخليج واستقرارها، وتمثل انتهاكا صارخا للقوانين والأعراف الدولية التي تمنع استهداف المدنيين والأعيان المدنية، مشيدا بكفاءة وجاهزية قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي التي تمكنت من اعتراض الطائرات المسيرة قبل أن تصل إلى هدفها.

إلى ذلك، أكد وزير الخارجية اليمني، محمد الحضرمي أمس، أن ميليشيات الحوثي تواصل عرقلة عمل لجنة الانتشار بالحديدة، محذرا من أن استمرار الميليشيات في منع صيانة خزان صافر النفطي في الحديدة يهدد بكارثة بيئية خطيرة، مطالبا بتدخل أممي لحل المشكلة.

من جهته، عبر أمين عام الأمم المتحدة انتونيو غوتيريش عن قلقه بشأن أحكام إعدام الصحفيين الصادرة من قبل ميليشيات الحوثي الانقلابية بصنعاء بعد مسلسل من التعذيب والحرمان من حقوقهم الإنسانية.

وقال غوتيريش “أشعر بالفزع لأن هؤلاء الأفراد تعرضوا للتعذيب وحُرموا من حقوق الإنسان الأساسية”، مبينا أنه حث الميليشيات الحوثية على اتخاذ إجراءات عاجلة لإلغاء الأحكام الصادرة ضد الصحفيين الأربعة وإطلاق سراحهم، مع جميع الصحفيين الآخرين المعتقلين.