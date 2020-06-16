4507 إصابات جديدة بكورونا

الرياض – البلاد

أعلنت وزارة الصحة أمس عن تسجيل (4507) حالات إصابة مؤكدة جديدة يفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) ليصبح عدد الحالات (132048) حالة، من بينها (43147) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، منها (1897) حالة حرجة، والبقية مطمئنة، كما سجلت (3170) حالة تعاف جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى (87890) حالة، وبلغ عدد الوفيات (1011) حالة بإضافة (39) حالة وفاة جديدة.

وأكدت الوزارة أهمية أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية والموثوقة وتجنب الشائعات والمعلومات المغلوطة وأوضحت أن سيدة تسببت بعدوى 3 عائلات بسبب المصافحة والعناق أثناء تجمع أسري عند جدتهم تم اكتشاف 9 حالات منهن 3 حالات منومة في المستشفى .

وجددت الصحة التأكيد على أن الفيروس خطر جداً وسريع الانتشار والعدوى تنتقل من أي شخص في أي عمر، والفئات الأكثر خطورة هم كبار السن والذين يعانون من أمراض مزمنة أو أمراض تنفسية.

ودعت الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون بوصفه الوسيلة الأهم للوقاية من الفيروس إلى جانب ضرورة لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم لكل شخص عند خروجه من المنزل، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

كما جددت التوصية لكل من لديه أعراض أو يرغب بالتقييم استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق موعد، أو الاستفسار أو الاستشارة على رقم مركز اتصال الصحة 937 على مدار الساعة.