القبض على 5 مخالفين يتاجرون بشرائح الاتصال في الرياض

الرياض : البلاد

صرَّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم الإلكترونية أسفرت – بفضلٍ من الله – عن تمكن شرطة المنطقة من القبض على خمسة أشخاص من الجنسية اليمنية من مخالفي نظام أمن الحدود (جميعهم في العقد الثالث من العمر)، ثبت تورطهم بتهيئة منزل بحي المرقب وسط الرياض، للمتاجرة بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم، وضبط بحوزتهم (652) شريحة لعددٍ من الشركات، و (4) أجهزة قارئ للبصمة.

وقد تم إيقافهم واتخذت بحقهم كافة الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة.