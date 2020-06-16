الطائرة وكورونا .. كيف تحمي نفسك من الإصابة خلال السفر؟

هل تسافر عبر الطائرة ، الجميع يفعل لكن ما الحل في زمن كورونا، كيف تقي نفسك من رذاذ المصابين في هذا المكان الخطر.

شركة أمريكية صنعت جهازا يقوم بمنع انتشار كورونا بين ركاب الطائرات.

وذلك من خلال تغيير تدفق الهواء وتكوين حاجز غير مرئي حول المسافرين.

تقنية فريدة

وتُعرف التقنية ثلاثية الأبعاد باسم “إير شليد”، حيث يتم تثبيتها أعلى فوهات التهوية داخل كابينات الطائرة .

لتعمل بعد ذلك على توجيه قطرات رذاذ تنفس وسعال وعطس الركاب إلى أسفل مقاعدهم بين المقصورات.

وذلك حسب ما نقلت “سبوتنيك” عن صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وأوضح أنتوني هاركوب، مدير مختبر صناعة أدوات شركة “Teague” والمشارك في صناعة “ايرشيلد”، النظرية.

وأكد أن الجهاز المُطور يعمل على تغيير الهواء المنبعث من فوهات المكيفات داخل الطائرة إلى شفرات هوائية.

والتي تتحكم بدورها بتوجيه رذاذ الجهاز التنفسي للمسافرين، من خلال وحدات الفلترة “HEPA”، والمعروفة بفلترتها العالية للهواء، وامتصاصها السريع للجسيمات في الهواء.