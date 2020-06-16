الحساسية من اللدغات واللسعات

عادة ما تسبب اللدغات والسعات تهيج الجلد ، وهو ليس استجابة حساسية ، ولكن يمكن أن يعاني بعض الأشخاص أيضًا من أعراض حساسية تتراوح من خفيفة إلى شديدة ومهددة للحياة

تعد لسعات الحشرات من النحل والدبابير سببًا شائعًا لردود الفعل التحسسية الشديدة (الحساسية المفرطة)

أما ردود الفعل الشديدة من لدغات الحشرات كالبعوض ، البراغيش ، ذباب والقراد أقل شيوعًا

أسباب الحساسية للعضات واللسعات

السم من لسعات الحشرات مثل النحل والدبابير والنمل هو أحد الأسباب الأكثر شيوعًا لردود الفعل التحسسية الشديدة (الحساسية المفرطة)

فإذا كان لديك حساسية من نوع واحد من الحشرات اللاذعة ، فلن تكون بالضرورة مصابًا بالحساسية من نوع آخر

ومن المحتمل أن تسبب الحشرات القارضة مثل البراغيش والبعوض تفاعلات حساسية ، ولكنها يمكن أن تسبب في بعض الأحيان تفاعلات حساسية شديدة

أعراض الحساسية للعضات واللسعات

يتفاعل الجهاز المناعي مع جزيئات مسببة للحساسية في جميع أنواع الحساسية

حيث ينتج الجهاز المناعي أجسامًا مضادة تكشف عن مسببات الحساسية وتسبب تفاعلات التهابية وإطلاق مادة كيميائية تسمى الهيستامين

تتراوح ردود الفعل التحسسية لدغات الحشرات والدغات من ردود الفعل المحلية الخفيفة في موقع اللدغة أو اللدغة إلى الحساسية الشديدة التي تهدد الحياة

ومن المرجح أن تتحسن الأعراض لدى الأطفال أكثر من البالغين

حيث البالغون هم الأكثر عرضة لخطر الحساسية الشديدة

غالبًا ما تؤلم اللدغات واللدعات، ويمكن أن تسبب احمرارًا بسيطًا وحكة في الموقع ، لكن هذه الأعراض لا تنتج عن رد فعل تحسسي

من المهم الإحتفاظ بسجل لأعراضك

يمكن أن يكون تشخيص الحساسية صعبًا، إذا كنت تعتقد أنك قد تكون مصابًا بالحساسية بعد اللدغة ، فقم بعمل سجل (مذكرات) لأعراضك لمساعدتك وطبيبك على فهم سبب الأعراض

تضمين معلومات حول ما إذا كانت الأعراض تظهر :-

داخل منزلك أو خارجه أو كليهما

لفترة قصيرة أو أطول

في الليل أو أثناء النهار أو عند الاستيقاظ

في وقت معين من السنة

بالقرب من الحيوانات

بعد لدغك أو لدغها بواسطة حشرة

ردود فعل حساسية الجلد

يعاني بعض الأشخاص من رد فعل تحسسي يسبب طفح جلدي أو تورمًا كبيرًا حول مكان اللدغة

إذا كان لديك رد فعل تحسسي جلدي موضعي على لدغة الحشرات أو اللدغة ، فأنت لديك فرصة أقل من واحد من كل 10 لدغات مستقبلية تسبب رد فعل تحسسي شديد

ردود الفعل التحسسية المعممة

يؤثر رد الفعل التحسسي العام على أجزاء من الجسم خارج موقع اللدغة أو اللدغة ، ولكنه لا يهدد الحياة

تشمل أعراض رد الفعل التحسسي العام انتفاخ الجلد الأحمر ، أو الطفح الجلدي أو الشرى في مناطق من الجسم بخلاف مكان اللدغة

على الرغم من أن هذه الأعراض لا تهدد الحياة ، إذا كنت قد عانيت من رد فعل تحسسي عام ، يجب عليك زيارة طبيبك ، الذي قد يحيلك إلى أخصائي طب

رد فعل تحسسي شديد – الحساسية المفرطة

رد الفعل التحسسي الشديد (الحساسية المفرطة) بعد لدغة حشرة أو لسعة تهدد الحياة

تشمل أعراض رد الفعل التحسسي الشديد ما يلي :-

تنفس صعب أو صاخب

تورم اللسان

تورم أو ضيق الحلق

صعوبة في الكلام أو صوت أجش

أزيز أو سعال

الدوخة المستمرة أو الانهيار

شحوب ومرن عند الأطفال الصغار

تشمل أعراض الحساسية الخفيفة التي يمكن أن تحدث قبل رد فعل تحسسي شديد ما يلي :-

تورم الشفاه والوجه والعينين

خلايا النحل أو الكدمات

وخز في الفم

آلام البطن والقيء

إذا كنت قد عانيت من أي من هذه الأعراض بعد لدغة حشرة أو لدغة ، فأنت في خطر أكبر لحدوث رد فعل حاد آخر إذا تعرضت للسعة أو اللدغة من نفس النوع من الحشرات يجب أن تطلب من طبيبك أن يحيلك إلى أخصائي الحساسية

علاج الحساسية من اللدغات واللسعات

أفضل استراتيجية للعلاج هي تقليل مخاطر لدغات الحشرات ولسعاتها، وتتضمن طرق الحد من خطر اللدغات ما يلي :-

تغطية القمصان ذات الأكمام الطويلة والسراويل الطويلة

دس قميصك في بنطلونك وبنطلونك في الجوارب

إرتداء ملابس فاتحة اللون

إرتداء حذاء عندما يكون في الهواء الطلق

استخدام طارد حشرات قوي

تجنب التواجد بالقرب من الفجر أو الغسق

التحقق مما إذا كانت القراد منتشرة في موقعك

تجنب النحل والدبابير

وجود متخصصين يزيلون الدبابير والنحل وأعشاش النمل بالقرب من منزلك