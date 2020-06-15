العراق يسجل 45 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم الاثنين، تسجيل 1106 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 21315 حالة في جميع أنحاء البلاد، فضلا عن تسجيل 45 حالة وفاة.

وبحسب الإحصائية، فقد بلغ مجموع الوفيات في العراق 652 حالة بعد تسجيل 45 حالة وفاة اليوم، في حين وصل إجمالي حالات الشفاء 9271 بعد تسجيل 1150 حالة شفاء اليوم أيضا.