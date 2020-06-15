التوقيع على ميثاق التعاون الفضائي العربي

الرياض – البلاد

وقعت المملكة على الميثاق الأساسي للمجموعة العربية للتعاون الفضائي بمشاركة 14 دولة، وجرى التوقيع عن بعد في مقر الهيئة السعودية للفضاء، والتي كان لها دور بارز في دعم المبادرة التي أطلقتها وكالة الإمارات للفضاء، بتأسيس أول مجموعة عربية للتعاون الفضائي.

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للفضاء الدكتور عبدالعزيز آل الشيخ: إن إطلاق هذه المبادرة وتفعيل أهدافها سيقود المنطقة العربية إلى تحقيق مكانة عالمية في مجال الفضاء ، مؤكدا أن المملكة من خلال الهيئة السعودية للفضاء، وكافة الجهات المعنية بالقطاع، لديها إيمان بقدرات أبناء الوطن من العلماء المتخصصين في مجال الفضاء، وأن لديهم ما يتميزون به من الخبرات العلمية والطاقات الاستثنائية ما يؤهلهم لخوض سباق التطوير والابتكار في قطاع الفضاء وتحقيق التميز والريادة مستقبلًا وفق أهداف رؤية 2030.