الدولية

الإمارات تسمح للمواطنين والمقيمين بالسفر إلى وجهات محددة

صحيفة البلادaccess_time24 / شوال / 1441 هـ      15 يونيو 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

أبوظبي : متابعات

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة السماح لمواطنيها ومقيميها بالسفر إلى وجهات محددة ابتداءً من يوم الثالث والعشرين من يونيو الجاري، وفق اشتراطات وإجراءات سيعلن عنها لاحقاً و ذلك في ضوء الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد – 19 ).

وذكر بيان صادر عن ” وزارة الخارجية و التعاون الدولي ” و ” الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية ” و ” الهيئة الوطنية لإدارة الطوارىء و الأزمات و الكوارث ” بدولة الإمارات أنه سيعلن لهذا الغرض لاحقاً عن قائمة الوجهات المسموح السفر إليها و الفئات المصرح لها بالسفر إلى جانب الإجراءات التي يتوجب التقيد بها قبل وفي أثناء وبعد العودة من السفر بالنسبة للمواطنين والمقيمين.

وأوضح البيان أن الإجراء يأتي في ضوء التطورات و المؤشرات الإيجابية التي كشفت عنها عملية التقييم المستمرة من قبل الجهات المختصة على صعيد مواجهة فيروس كورونا.

صحيفة البلاد

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