أمير الشرقية يشكر التعليم على استمرار التعليم عن بعد ونجاح العام الدراسي

تلقى مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية خطاب شكر من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية على الجهود المبذولة والإجراءات الداعمة لضمان استمرار التعليم عن بعد لجميع الطلاب والطالبات خلال الفترة الماضية وما تحقق من نجاح دراسي لهذا العام . كما وجه سموه الكريم لكافة منسوبي التعليم الشكر على كل الجهود التي حققت الإنجازات.
من جانبه قال مدير التعليم د ناصر الشلعان، أن الدعم السخي واللامحدود من القيادة الرشيدة لقطاع التعليم ساهم بشكل كبير في إنجاح الدور المحوري لوزارة التعليم وأضاف إن توجيهات ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف امير المنطقة الشرقية وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان للتعليم في المنطقة كانت ولاتزال الداعم الحقيقي للوصول إلى المنجزات التعليمية ،حيث كان لتلك المتابعة الدائمة بالغ الأثر في دعم التعليم وتميزه في المنطقة الشرقية مشيراً إلى ، أن التحول السريع وبكفاءة عالية خلال ساعات من التعليم المدرسي إلى التعليم عن بعد لخدمة ملايين الطلاب والطالبات دليلاً على حجم الاعمال التي نفذتها الوزارة وقدراتها على تجاوز الصعاب بتوفير كافة الحلول المناسبة لضمان سير رحلة التعليم بكل يسر وسهولة ،ونوه إلى مشاركة وتفاعل أبناء وبنات طلاب وطالبات المنطقة الشرقية بالتعلم عبر منصات التعليم سواء منظومة التعليم الموحدة وبوابة المستقبل وقنوات عين التعليمية التي حققت ارقام غير مسبوقة ب 21 قناة تعليمية للمراحل التعليمية الابتدائي والمتوسط والثانوي ونحو 4000 درس مسجل وعلى قناة عين يوتيوب بأكثر من 66 مليون مشاهدة و 4000 ساعة بث مباشر وتضمنت 5400 درس بالإضافة إلى أن منظومة التعليم الموحدة قدمت 81 مادة دراسية و4493 حصة ونحو39000 فصلا افتراضيا خلافاً للأرقام الضخمة في بوابة المستقبل .
مؤكداً أن تلك الأرقام لم تأتي دون جهود مضنية من وزارة التعليم لبناء جيل واعد متسلحاً بالعلم والمعرفة والمهارة التزماً منها بواجبها الوطني ولرفع قدراتها لتجاوز اي من الظروف الطارئة او المستجدة.