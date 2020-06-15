أمير الشرقية يشكر التعليم على استمرار التعليم عن بعد ونجاح العام الدراسي

من جانبه قال مدير التعليم د ناصر الشلعان، أن الدعم السخي واللامحدود من القيادة الرشيدة لقطاع التعليم ساهم بشكل كبير في إنجاح الدور المحوري لوزارة التعليم وأضاف إن توجيهات ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف امير المنطقة الشرقية وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان للتعليم في المنطقة كانت ولاتزال الداعم الحقيقي للوصول إلى المنجزات التعليمية ،حيث كان لتلك المتابعة الدائمة بالغ الأثر في دعم التعليم وتميزه في المنطقة الشرقية مشيراً إلى ، أن التحول السريع وبكفاءة عالية خلال ساعات من التعليم المدرسي إلى التعليم عن بعد لخدمة ملايين الطلاب والطالبات دليلاً على حجم الاعمال التي نفذتها الوزارة وقدراتها على تجاوز الصعاب بتوفير كافة الحلول المناسبة لضمان سير رحلة التعليم بكل يسر وسهولة ،ونوه إلى مشاركة وتفاعل أبناء وبنات طلاب وطالبات المنطقة الشرقية بالتعلم عبر منصات التعليم سواء منظومة التعليم الموحدة وبوابة المستقبل وقنوات عين التعليمية التي حققت ارقام غير مسبوقة ب 21 قناة تعليمية للمراحل التعليمية الابتدائي والمتوسط والثانوي ونحو 4000 درس مسجل وعلى قناة عين يوتيوب بأكثر من 66 مليون مشاهدة و 4000 ساعة بث مباشر وتضمنت 5400 درس بالإضافة إلى أن منظومة التعليم الموحدة قدمت 81 مادة دراسية و4493 حصة ونحو39000 فصلا افتراضيا خلافاً للأرقام الضخمة في بوابة المستقبل .