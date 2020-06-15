أسباب الإصابة بسرطان الثدي..كيف تتجنبيها؟

يعتبر سرطان الثدي من أكثر الأمراض شيوعا بين النساء حول العالم، ويتسبب في عواقب وخيمة تصل لحد الوفاة اذا لم يتم الكشف عنه مبكرا، وهو مرض تنمو فيه خلايا الثدي بشكل غير طبيعي، ويمكن أن تنتشر تلك الخلايا إلى مناطق مختلفة في الجسم، وذلك عبر الأوعية الدموية والليمفاوية.
ونوضح لكِ عزيزتي اليوم، العوامل والأسباب التي قد تزيد من خطر الإصابة بمرض سرطان الثدي.
1/ العامل الوراثي وهو أن يكون هناك تاريخ وراثي في العائلة من الإصابة بسرطان الثدي، فإذا وجد لابد من الكشف الدوري للتأكد من عدم الإصابة، وإن وجدت و تم الكشف بشكل مبكر فنسبة الشفاء تصل إلى 99%.
2/ التعرض للإشاعات وتعاطي عقاقير الهرمونات في مرحلة ما من العمر.
3/الوزن الزائد والسمنة.
4/ الامتناع عن الرضاعة الطبيعية.
5/ إنجاب المولود الأول بعد سن الـ 30.
6/ النظام الغذائي غير السليم، والذي يعتمد فقط على النشويات والسكريات، وعدم تناول الأطعمة التي تعتمد على الفيتامينات والمعادن المفيدة لصحة الجسم.