وجبات عشوائية .. الأطعمة الفاسدة في قبضة الأمانة

جدة – عادل بابكير – تصوير – خالد مرضاح

ثمة مشاهد في ازقة وحواري جنوب جدة تصدم البصر وتؤكد أن بعض العمالة الوافدة ما زالت بلا ضمير أو مسؤولية تواصل في الاتجار بالأغذية الفاسدة على الرغم من الجهود التي تقوم بها أمانة محافظة جدة لضبط المخالفين والمتلاعبين بصحة المجتمع وسلامة أفراده ومساعيهم لضبط الأسواق من الأغذية الفاسدة إلا أن تلك العمالة الوافدة لا تزال تعمل وبجشع للكسب غير المشروع من خلال بيعها الأطعمة الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي للمجتمع . ولا تقف المشكلة عن حدود الأسماك والدجاج واللحوم غير الصالحة للاستهلاك التي تغزو الأسواق وتنهش في بطون الناس بل أصبحت تعمل أيضا داخل الأزقة في الأحياء العشوائية وفي أماكن لا تظهر للناس وكل هذا من أجل تحقيق مكاسب مالية غير مبالية بصحة الإنسان.

متابعة المخالفات

( البلاد ) رافقت أمانة محافظة جدة وتحديدا بلدية خزام بمشاركة إدارة أسواق النفع العام وإدارة المسالخ وقوات الطوارئ الخاصة وذلك ضمن جهودها الرقابية على الأسواق ومتابعة المخالفات الصحية وقامت البلدية أثناء جولتها على المطاعم بإتلاف 194 كيلوجراما من الأسماك الفاسدة بالإضافة إلى 94 كيلوجراما من المواد الغذائية وعدد من البسطات العشوائية داخل نطاق مسؤولية بلدية خزام.

وأكد رئيس بلدية خزام المهندس محمد جابر الزهراني أن البلدية قامت بزيارات تفتيشية بمشاركة قوات أمن الطوارئ على المطاعم والبقالات في حي غليل نتج عنها إغلاق سبعة من مطاعم الأسماك وبقالتين وملحمة مخالفة كما جرى إتلاف 129 كيلوجراما من اللحوم.



وأضاف المهندس الزهراني بأن الفرق الرقابية أزالت عددا من البسطات عبارة عن افتراش للطرق والأرصفة أمام المحال وصادرت 65 كيلوجراما من الخضروات.

وأشار المهندس الزهراني إلى أن البلدية ستواصل جهودها الرقابية في نطاق الفرع للتأكد من سلامة الغذاء المعروض ولمنع جميع المخالفات العشوائية وسيجري تطبيق الأنظمة والعقوبات حيال المخالفين.

مظاهر سلبية

ورصدت ( البلاد ) أثناء جولتها عددا من المظاهر السلبية التي وقفت عليها بلدية خزام وقامت بالتعامل معها بكل احترافية وتمثلت في عدد من المحال التي تعرض وتبيع في غير النشاط المخصص لها كمشغل خياطة يقوم ببيع الخضروات والفواكه ومحل تكييف كذلك.

وخلال جولتها أيضا شاهدت ( البلاد ) بقالة لديها غرفة مخفية تقوم فيها بتجهيز الدجاج وتقطيعه وتبريده ومن ثم إعادة بيعه وهو دجاج مجهول المصدر لا يملك أي ختم أو إشارة إلى مكان انتاجه كذلك سوء التخزين وإهمال النظافة العامة كانا عنوانا للحالات التي رصدتها بلدية خزام خلال جولتها الرقابية على المطاعم والمحلات في حي غليل.



وفي ذات الصدد تواصل البلديات الفرعية الأخرى جهودها بتوجيهات ومتابعة وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني لضبط الأسواق والمرافق العامة ضمن متابعة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ومكافحة المظاهر السلبية من التشوه البصري وقامت بلدية الجنوب الفرعية بإغلاق 47 من المحال وإشعار 71 محلا آخر ضمن 118 زيارة ميدانية نفذتها مؤخرا كما جرى إزالة 52 من اللوحات الإعلانية والملصقات العشوائية ورفع 329 طن من المخلفات ذات الأحجام الكبيرة وجرى مصادرة 12 طن من الخضروات والفواكه لباعة جائلين وتسليمها للجمعية الخيرية.



بسطات عشوائية

كما رصدت أمانة جدة مواقع الباعة الجائلين بنطاق بلدية العزيزية بمشاركة الدوريات الأمنية وجرى مصادرة الخضروات والفواكه حوالي طن وتسليمها للجمعية الخيرية واتلاف العربات والطاولات بعدد ٢٢ طاولة وعربة.

وقامت بلدية العزيزية كذلك بإغلاق مركز تسوق ” هايبر ماركت” و “مول تجاري” بوسط جدة لعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.

وقامت بلدية الشرفية الفرعية ضمن جهودها المتواصلة في منع انتشار البسطات العشوائية بمصادرة (2000) كيلوجرام من الخضروات والفواكه وجرى اتلاف 10 من البسطات والعربات المخالفة.

كما صادرت بلدية الصفا الفرعية (3.5) طن من الخضروات والفواكه بعد رصد عدد من البسطات العشوائية في محيط السوق المركزي للخضروات والفواكه، بالإضافة لإتلاف عدد من العربات العشوائية.



جولات رقابية

تقوم أمانة جدة، ممثلة في بلدياتها الفرعية، في تنفيذ جولاتها الرقابية المستمرة، مشددة على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية، التي من أبرزها فحص درجة حرارة العاملين والمتسوقين، وتطبيق التباعد الاجتماعي، وتوفير المعقمات والكمامات، بما في ذلك إلزام القائمين على المولات والمتاجر بتوفير ( الملصقات) التوعوية والإرشادية؛ تماشيًا مع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية، للحفاظ على سلامة مرتادي هذه المتاجر. تأتي هذه الجولات الرقابية ضِمن الجولات المتواصلة على كافة مراكز التسوق والمطاعم وخدمات التوصيل، لضمان امتثال تلك المنشآت في تطبيق الإجراءات الاحترازية والتنظيمية؛ لمنع انتشار الفيروس. وتحرص أمانة محافظة جدة على أمن وسلامة وصحة المواطنين والمقيمين، ودعت الأمانة المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أية ملاحظات وشكاوى عبر مركز الاتصال 940 .