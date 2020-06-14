هيدروكسي كلوروكوين (١)

إعداد الصيدلي: صبحي الحداد

يعتبر دواء هيدروكسي كلوروكوين من الأدوية التي تساعد في علاج الملاريا والوقاية منها ،وذكرت الأبحاث أنه يمكن أن يساعد في علاج فيروس كورونا المستجد.

•وهو دواء من ضمن الأدوية المضادة للروماتيزم ، كما يتم استخدامه مع أدوية أخرى لعلاج بعضمن أمراض المناعة الذاتية مثل التهاب المفاصل الروماتويدي، حيث يساعد في زيادة فعالية الأدوية المعالجة لهذه الأمراض.

•وتعد متلازمة الالتهاب التنفسي الحاد ” السارس” أحد أبرز الأمراض التي يتمكن هذا الدواء من علاجها، وهو مرض ينتمي إلى عائلة كورونا وأعراضه تشبه أعراض فيروس كورونا.

وهذا ما جعل الأطباء يتصورون أنه يمكن علاج فيروس كورونا من خلال دواء هيدروكسي كلوروكوين.

ففي حالة الإصابة بعدوى فيروسية، تبدأ النتوءات البروتينية الخاصة بالفيروس في التعلق بمستقبلات على السطح الخارجي للخلايا، وحينها يقوم دواء هيدروكسي كلوروكوين بتعطيل قدرة الجزئيات الفيروسية في التعلق بهذه المستقبلات، كما أنه يقوم بتثبيط عمل البروتينات التي تسبب الإالتهابات الناتجة عن الإصابة بالفيروس.