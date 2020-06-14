«نيوم» تطلق برنامجاً لتعليم اللغة الإنجليزية

تبوك ـ البلاد

كشفت شركة “نيوم” إطلاق مبادرة مجتمعية تثقيفية، تتمثل في برنامجٍ لتعليم اللغة الإنجليزية، يستهدف المجتمع المحلي، في إطار جملة مبادرات اجتماعية تنموية اعتادت إطلاقها خدمةً للمجتمع.

وقالت الشركة إن التسجيل في البرنامج متاح من خلال بوابة المسؤولية الاجتماعية، وإن آخر موعد للتسجيل اليوم الأحد، لافتة إلى أنه سيبدأ تنفيذ البرنامج في 19 يونيو الجاري.

وأوضحت أن النسخة الأولى من دورات البرنامج ستقدم “عن بعد” من خلال منصة دروب التابعة لصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).

يذكر أن شركة ” نيوم” أطلقت عديدا من البرامج والأنشطة الخاصة لبناء القدرات للمجتمع المحلي ضمن برامجها للمسؤولية الاجتماعية، إذ سبق ذلك إطلاقها برنامج توظيف أبناء وبنات منطقتي “نيوم” و”تبوك”، بغيةَ الاستفادة من قدراتهم في بناء المشروع الأضخم في العالم.