في عدة خطوات مهمة . كيف تحمي حسابك البنكي من السرقة؟

الجميع يمتلك حسابا بنكيا، والبعض يتعرض في كثير من الأحيان لعمليات قرصنة أو نصب، ما يضر بأرصدتهم في البنك .

وبحسب تقرير صحيفة “الوطن”، يتعرض بعض الأشخاص لمؤامرات النصب والسرقة من قِبل محتالين يحاولون الحصول على أكبر قدر من المسروقات التي تختلف ما بين النقدية وغيرها.

وخلال السنوات الأخيرة، تعرض الكثيرون إلى عمليات خداع ونصب حول الحصول على الأرقام السرية لـ الفيزا كارد.

ثم تمكن المحتال من اختراق حساباتهم البنكية والحصول على أموالهم الخاصة.

واستعرض التقرير عدة خطوات لحماية حسابك المصرفي من الاحتيال والسرقة، قدمها خبير مالي.

والخطوات التي يجب اتباعها للتمكن من حماية سرية الحساب المصرفي في البنك ، هي:

– ضرورة اختيار المستخدم لكلمة سر يصعب تخمينها من قِبل الآخرين.

– التعديل الدوري المستمر لكلمة السر الخاصة بالحساب “الباسوورد”.

– عدم توحيد كلمة السر الخاصة في عدد من الاستخدامات والتطبيقات، حتى يصعب التعرف عليها.

– ضرورة فحص ماكينة الصرف الآلي قبل إدخال بطاقتك، تجنبًا لوجود كاميرات صغيرة أو أي أجسام غريبة بها لاختراق البيانات.

– عدم إطلاع أي شخص على الأرقام الثلاثة المدونة في ظهر البطاقة الائتمانية الخاصة بك، لأن التعرف عليها يساعد في سرقة الحساب من خلال الإنترنت.

– تجنب إدخال أرقام البطاقة الائتمانية في أي تطبيقات إلكترونية مستخدمة، كالخاصة بعمليات التسوق “أون لاين”، وغيرها.