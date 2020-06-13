80 % من مصابي بريطانيا «بدون أعراض»

لندن – وكالات

أكد وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، إن ما يقارب 80 % من الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد في بريطانيا، لم تظهر عليهم أي أعراض مرتبطة بالوباء.

وقال خلال حديثه في الإحاطة الحكومية اليومية الخاصة بفيروس كورونا المستجد، هانكوك: “هناك عدد كبير من الأشخاص الذين لم تظهر عليهم أعراض المرض، إلا أن التحاليل الطبية أثبتت إصابتهم بكورونا”.

واستشهد المسؤول البريطاني بالبيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطني، والتي أشارت إلى أن ما بين 70-80 % من المصابين بكورونا لم تظهر عليهم أعراض، مشددا على أهمية هذه الأرقام، لافتا إلى أنها تشير إلى صعوبة التحكم بفيروس كورونا، واختلافه الكبير عن باقي الفيروسات التاجية، وفقا لشبكة “سكاي نيوز” البريطانية.