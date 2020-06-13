10 ولايات أمريكية تكافح زيادة انتشار المستجد

عواصم – وكالات

ينتشر فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، كالنار في الهشيم، ما جعل نحو 10 ولايات أمريكية منها تكساس وأريزونا تكافح لمواجهة زيادة أعداد المصابين بالفيروس ممن تستدعي حالتهم العلاج بالمستشفيات، على نحو يؤجج المخاوف من أن تفجّر إعادة فتح اقتصاد البلاد موجة عدوى ثانية.

ويعكس الارتفاع الأخير في عدد الحالات في ما يقرب من عشر ولايات، في جانب منه، زيادة في الفحوص والاختبارات، لكن كثيرا من تلك الولايات تشهد أيضا ارتفاعا في أعداد المصابين بالمستشفيات التي بدأ بعضها يواجه أزمة في الأسرّة بوحدات الرعاية المركزة، حيث سجلت تكساس زيادة قياسية في أعداد المصابين داخل المستشفيات لليوم الثالث على التوالي، وفقا لرئيس بلدية هيوستون، الذي قال إن المدينة على استعداد لتحويل ملعب كرة القدم بها إلى مستشفى ميداني إن استدعى الأمر، بينما في نورث كارولاينا، لم يعد متاحا سوى 13 % فقط من أسرّة الرعاية المركزة في الولاية نظرا لحالات الإصابة الحادة بـ”كوفيد-19″. وشهدت أريزونا عددا قياسيا من مرضى الكورونا داخل المستشفيات، إذ بلغ العدد 1291 حالة.

وسجلت ولايات أريزونا ويوتا ونيو مكسيكو زيادات في الإصابات الجديدة بنسبة 40 % أو أكثر خلال الأسبوع الماضي مقارنة بالأسبوع الذي سبقه السابق، فيما ارتفعت الحالات الجديدة في فلوريدا وآركنسو وساوث كارولاينا ونورث كارولاينا بأكثر من 30 % في الأسبوع المنصرم. وفي السياق ذاته تخطت الهند بريطانيا في عدد الإصابات المسجلة بالفيروس المستجد، لتحتل المركز الرابع عالميا، بعد أن تجاوزت حصيلة الإصابات اليومية حاجز الـ10 آلاف، لتلامس إصاباتها الـ300 ألف حالة. إلى ذلك، سجلت المكسيك 4790 إصابة جديدة، وألمانيا 258 إصابة، وأوكرانيا 683 إصابة، والمغرب 44 إصابة، وعمان 1117 إصابة، والسودان 148 إصابة، فيما ارتفعت الإصابات في إندونيسيا بواقع 1111 إصابة جديدة ليصل إجماليها إلى 36406 والوفيات إلى 2048 حالة.