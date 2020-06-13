كبار السن تحت مجهر «الصحة»

جدة – البلاد

أولت وزراة الصحة اهتماما خاصة بكبار السن خلال تفشي فيروس كورونا المستجد، نسبة لأنهم أكثر عرضة لالتقاط العدوى بفعل حملهم لأمراض مزمنة تقلل مناعتهم، وما يترتب على ذلك من مخاطر كبيرة تحدق بهم حال الإصابة بـ”كوفيد 19″.

ونصحت الوزارة كبار السن باتباع الإرشادات اللازمة التي توقيهم من الفيروس المستجد، مشددة على عدم الخروج من المنزل إلا للحاجة الملحة فقط لأن الاختلاط بالآخرين قد يسبب لهم الكثير من المتاعب في الوقت الراهن.

وقالت وزارة الصحة في تغريدة على “تويتر” موجهة حديثها للمسنين: “تهمنا صحتك التي تكون أفضل باتباعك للإرشادات الصحية والتزامك الدائم بتطبيقها”، منوهة إلى أهمية الاطلاع على دليل كيف أحمي نفسي من كورونا على موقعها الرسمي. وأضافت: “عند خروج كبار السن من المنزل للحاجة الملحة عليهم أخذ الأدوات الشخصية من كمامة قماشية إضافية، ومعقم كحول، والأدوية التي يستخدمونها، وتجنب مشاركة الطعام والأدوات، والخروج مع مرافق”.

من جهة ثانية، أكدت وزارة الصحة أن عيادات “تطمن” استقبلت أكثر من 17 ألف حالة في مراكزها الصحية بدلا عن ذهابهم إلى أقسام الطوارئ في المستشفيات خلال الأيام الخمس الماضية، مبينة أن العيادات تمكن المواطنين والمقيمين ومخالفي نظام الإقامة من الوصول إليها والاستفادة من خدماتها دون حجز مسبق.

ولفتت إلى أن العيادات نفذت 8 آلاف مسحة مخبرية لمرضى كورونا ومثلها لتخطيط القلب، مقدمة خدماتها عبر 233 عيادة حتى الآن في جميع مناطق المملكة، تعمل على مدار الساعة، وطوال أيام الأسبوع، إذ تحدد مستوى الفئات عالية الخطورة ومدى الحاجة للتدخل العلاجي والوقائي بشكل أسرع، ما يؤكد اهتمام وزارة الصحة بوقاية الجميع من الفيروس المستجد وتقديم الرعاية الطبية المميزة للمصابين.