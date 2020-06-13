انقسام حوثي حاد.. ونذر بحرب شوارع

البلاد – وكالات

زادت حدة الصراعات على النهب والاستيلاع على الأراضي والعقارات بين أجنحة الميليشيات الحوثية الانقلابية، ذراع إيران في اليمن، وسط توقعات بتحول الصراع إلى حرب شوارع وشيكة في صنعاء، وفقا لمصادر مطلعة، قالت إن الصراع يدور حاليا حول السيطرة على عقارات وأراضٍ لحزب “المؤتمر الشعبي العام”.

وذكرت المصادر أن الصراع بات أكثر وضوحا بين جناحين بارزين في الميليشيات، على خلفية استيلاء محمد علي الحوثي، القيادي البارز وابن عمّ زعيم الميليشيات، على أكثر من 3 آلاف لبنة (132 ألف متر مربع)، من أراضي وممتلكات حزب “المؤتمر الشعبي” في حي الروضة شمال العاصمة، بعد نجاحه في ممارسة الضغط والابتزاز على قيادة الحزب للتنازل عنها وبيعها له بأقل من سعرها.

وقالت المصادر، إن عملية شراء محمد علي الحوثي الأراضي المملوكة لحزب المؤتمر وضمها إلى قائمة ممتلكاته، أثارت حفيظة عدد من القيادات البارزة في الميليشيات، على رأسهم شقيق زعيم الميليشيات يحيى بدر الدين الحوثي، الذي شنّ، في اجتماع ضم قيادات حوثية برئاسة مهدي المشاط رئيس ما يسمى “المجلس السياسي” للانقلابيين بصنعاء، هجوما عنيفا على الأول، متهما إياه بمحاولة تكوين ثروة وجاه وسلطة على حساب تدمير ما سماها “المسيرة الحوثية” من الداخل.

وأكدت المصادر أن يحيي الحوثي ومعه قيادات أخرى قدموا أثناء اجتماعهم مع المشاط قائمة تتضمن عددا من التجاوزات والممارسات التي أقدم عليها محمد علي الحوثي، بالإضافة إلى قائمة أخرى بإجمالي الأراضي والممتلكات والعقارات التي قام بنهبها أو شرائها بأسعار رمزية تحت التهديد، وإدراجها ضمن ممتلكاته الخاصة، بما في ذلك تلك التي قيدها بأسماء عدد من أتباعه والمقربين منه. في حين كشفت عن أن تلك القيادات تجري تنسيقاتها حالياً لضم قيادات حوثية أخرى إلى صفوفها بهدف ترتيب لقاء مع زعيم الميليشيات لإطلاعه من كثب على ممارسات ابن عمه محمد علي الحوثي، بينما يسعى القيادي أحمد حامد – بحسب المصادر – وهو المعيّن من قبل الميليشيات مديرا لمكتب رئاسة حكم الانقلاب والمحسوب على جناح محمد علي الحوثي، إلى إفشال التحركات ضد حليفه.

وأكدت المصادر أن النزاع بين قادة الصف الأول للميليشيات بات جليا بشكل كبير، خصوصا أنه رافقه نشوب اشتباكات مسلحة وتهديدات واغتيالات وسعي كل جناح لجمع الولاءات والتحشيدات، مع احتمالية اندلاع مواجهات قد تحول شوارع وأحياء صنعاء ومدنا يمنية أخرى إلى ساحات حرب وتصفية حسابات بين الأجنحة الحوثية المتصارعة على النهب والسلب.