أمير المدينة يهنئ الجامعة الإسلامية على تميزها عالمياً

المدينة المنورة : البلاد

هنأ صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة منسوبي الجامعة الإسلامية بمناسبة دخول الجامعة لقائمة أفضل 1000 جامعة على مستوى العالم لأول مرة، وفق تصنيف (QS) العالمي للجامعات لعام 2021م, حيث جاءت الجامعة في المراكز من 801 -1000 عالميًا .

وأجرى سموه اتصال هاتفي مع مدير الجامعة المكلف د. عبدالله العتيبي , حيث عبر سموه عن سعادته بهذا الإنجاز الدولي , وقال : إنه جاء تتويجا لدعم الدولة للتعليم وتقديرا لدور الجامعة في تخريج الآلاف وتأهيلهم للإسهام في تنمية وخدمة مجتمعاتهم في أنحاء العالم , وثمرة لجهود العاملين التي أدت إلى تجويد مخرجاتهم , وتعزيز سمعتها , ومكانتها الأكاديمية والبحثية , ووجه سموه شكره وتقديره لرئيس الجامعة المكلف ومنسوبيها على جهودهم , راجيا الله تعالى لهم التوفيق.