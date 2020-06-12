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3 حالات كورونا تتسبب في تعليق الدراسة بالصين

امنية رشادaccess_time21 / شوال / 1441 هـ      12 يونيو 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

يبدو أن حركة استئناف الدراسة مرة أخري في الصين لن تكون بالأمر اليسير، وذلك بعدما تم الإبلاغ عن ثلاث حالات مؤكدة مصابة بفيروس كورونا في العاصمة بكين مؤخراً، مما استلزم تعليق استئناف الدراسة من جديد حيث علقت بكين اليوم (الجمعة) عن هذا الأمر لطلاب المرحلة الابتدائية الدُنيا، وفقاً لـ China Xinhua News.

وذلك بعد أن تم الإبلاغ عن ثلاث حالات جديدة مؤكدة لـ COVID-19 في العاصمة خلال اليومين الماضيين، .. وبالتالي وفقا للجنة التعليم ببلدية بكين ، تم اتخاذ القرار بما يتماشى مع الوضع المتغير للوقاية من وباء المدينة ومكافحتها.

وكانت قالت اللجنة الوطنية للصحة فى الصين اليوم الجمعة إنها رصدت 7 حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا وحالة لم تظهر عليها أعراض حتى نهاية أمس الخميس.

وأعلنت اللجنة فى بيان اليوم الجمعة أن 6 من الحالات المؤكدة الجديدة لقادمين من الخارج. وكانت اللجنة أبلغت عن 11 إصابة مؤكدة، وجميعها لقادمين من الخارج، فضلا عن 7 حالات بلا أعراض في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة أنها لم تسجل أى وفيات. وبلغ مجمل الإصابات في الصين 83064 بينما ظل عدد الوفيات عند 4634. ولا تعد الصين المصابين الذين لم تظهر عليهم أعراض حالات إصابة مؤكدة.

omneia rashad

كتب بواسطة

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