3 حالات كورونا تتسبب في تعليق الدراسة بالصين

يبدو أن حركة استئناف الدراسة مرة أخري في الصين لن تكون بالأمر اليسير، وذلك بعدما تم الإبلاغ عن ثلاث حالات مؤكدة مصابة بفيروس كورونا في العاصمة بكين مؤخراً، مما استلزم تعليق استئناف الدراسة من جديد حيث علقت بكين اليوم (الجمعة) عن هذا الأمر لطلاب المرحلة الابتدائية الدُنيا، وفقاً لـ China Xinhua News.
وذلك بعد أن تم الإبلاغ عن ثلاث حالات جديدة مؤكدة لـ COVID-19 في العاصمة خلال اليومين الماضيين، .. وبالتالي وفقا للجنة التعليم ببلدية بكين ، تم اتخاذ القرار بما يتماشى مع الوضع المتغير للوقاية من وباء المدينة ومكافحتها.