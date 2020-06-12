3 حالات كورونا تتسبب في تعليق الدراسة بالصين

وأعلنت اللجنة فى بيان اليوم الجمعة أن 6 من الحالات المؤكدة الجديدة لقادمين من الخارج. وكانت اللجنة أبلغت عن 11 إصابة مؤكدة، وجميعها لقادمين من الخارج، فضلا عن 7 حالات بلا أعراض في اليوم السابق.