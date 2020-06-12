هل يشارك ميسي وسواريز أمام مايوركا؟

يستعد برشلونة لاستئناف مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم لأول مرة منذ مارس الماضي، عندما يحل ضيفًا على ريال مايوركا سهرة غدٍ السبت على أرضية ملعب إيبروستار لحساب الجولة الثامنة والعشرين لليجا.

ويأمل الكتلان في الفوز وتوسيع الفارق إلى 5 نقاط الغريم ريال مدريد، الذي يستقبل بدوره إيبار أمسية الأحد بمعقله سانتياجو برنابيو في إطار المرحلة ذاتها.

وتحدث المدرب كيكي سيتيين باستفاضة في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة. مُتطرقًا إلى عديد الأمور كان من بينها مسألة إشراك نجمي الفريق ليونيل ميسي ولويس سواريز.

“بالتأكيد سيشارك لويس سواريز في المباراة، لكنه لن يخوض الدقائق كاملة، إنه يحتاج إلى بعض المباريات ليكون في أفضل حلة ممكنة”، هكذا تحدث سيتيين.

وأردف المدرب الباسكي: “ميسي يتدرب بصفة طبيعية مع زملائه، إنه في وضع مثالي ولا يعاني من أي مشكلات، اعتقد أنه جاهز بنسبة 100%”.

وعن إقرار 5 تبديلات في المباراة الواحدة: “قد تكون مُضرّة أو مفيدة، لكننا سنمنح الفرص بطبيعة الحال للاعبي الفريق الرديف الذين تدربوا معنًا”.

عن مشاركة لاعب الوسط البرازيلي آرثر ميلو في المباراة: “عانى في الفترة الأخيرة من مشكلات في الكاحل، لكنه الآن عاد إلينا وجاهز تمامًا”.

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وواصل عن التشكيلة المتوقعة: “لا أعلم إن كنا سنعتمد على نفس الفريق الذي كان قبل فترة التوقف أم لا، لديّ قائمة كاملة من اللاعبين”.

واختتم سيتيين مؤتمره: “ما يهمني غدًا هو تحقيق الانتصار وتعزيز الصدارة، إنه شيء جيد أن نلعب مباراتنا قبل ريال مدريد”.