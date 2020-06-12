نائب أمير جازان يطلع على مراحل تطوير ميناء فرسان

جازان- واس

تفقد الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان أمس، ميناء محافظة جزر فرسان، وذلك في إطار جولات سموه لمختلف الجهات الحكومية والخدمية بالمنطقة.

واطلع سموه ميدانياً على المراحل المنجزة من مشروع تطوير ميناء فرسان الذي تم الانتهاء من تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية منه بقيمة إجمالية بلغت ٣٥٨ مليون ريال.ووقف سموه على الخدمات المقدمة للمسافرين من ميناء فرسان والقادمين إليه من ميناء جازان ، مطلعاً سموه على الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تقوم بها الهيئة العامة والنقل بمينائي جازان وفرسان وعبارات نقل الركاب للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأعرب سموه عن سعادته بزيارة الميناء وما شاهده واستمع إليه خلال الزيارة، موجهاً بمضاعفة الجهود وبذل المزيد لتقديم كل ما يسهم في تطوير محافظة فرسان ويقدم أفضل الخدمات لأهالي وزوار المحافظة وكل ما يعود بالنفع والفائدة على الجميع انفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.

حضر الجولة وكيل إمارة منطقة جازان للتنمية خالد بن عبدالعزيز القصيبي، ومحافظ فرسان حسن بن حسين الحازمي، ومدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة جازان المهندس مبارك بن ناصر المطوع، ومساعد مدير ميناء جيزان منصور بن ابراهيم زكري.