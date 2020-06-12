لاعب برشلونة يعتذر إلى زملائه.. والسبب!

ظهر كيكي مدرب برشلونة الإسباني كيكي سيتيين، في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فريقه ضد ريال مايوركا سهرة غدٍ السبت لحساب الجولة الثامنة والعشرين من منافسات الليجا.

ويرتحل النادي الكاتالوني إلى أرضية ملعب إيبروستار لمواجهة مايوركا بينما يتسيد لائحة ترتيب الدوري الإسباني بفارق نقطتين عن الغريم ريال مدريد الوصيف.

وقال سيتيين الذي يحضر مؤتمرًا صحفيًا للمرة الأولى منذ 3 أشهر، إثر تجميد النشاط الرياضي في إسبانيا لتفشي جائحة كورونا، إن لاعبه نيلسون سيميدو تقدم له باعتذارٍ.

وترجع فصول القصة إلى الإثنين الماضي عندما تجاهل اللاعب بروتوكولات العزل الطبي المفروضة من الحكومة الإسباني على الأندية وحضر حفلة صاخبة رفقة أصدقائه.

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“لقد كنت قلقًا للغاية جرّاء هذا الأمر. ولم أعلم كيف كان الوضع بالتحديد، لقد ارتكب خطأ لكنه اعتذر لي ولزملائه، إنه مجرد خطأ”. هكذا تحدث سيتيين عن الأمر.

بينما خضع سيميدو في أعقاب ذلك إلى فحص طبي شامل وجاءت نتيجة العينات سلبية، مما سمح له بالتدرب رفقة بقية زملائه تحضيرًا لموقعة مايوركا.

لكن قبلًا غاب اللاعب البرتغالي عن تدريبا برشلونة طيلة الأيام الماضية بسبب الخوف من نقل الفيروس لديه من أحد الحاضرين في الحفلة.