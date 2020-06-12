عودة النشاط الرياضي في المملكة

الرياض- البلاد

أعلنت وزارة الرياضة رفع تعليق النشاط الرياضي في المملكة اعتباراً من يوم الأحد 29 شوال 1441هـ الموافق 21 يونيو 2020، بما في ذلك عودة تدريبات الأندية في مختلف الألعاب. جاء ذلك من خلال بيان رسمي جاء فيه: إشارة إلى القرار الصادر بتاريخ 1441/7/19هـ الموافق 2020/3/14م والقاضي بتعليق النشاط الرياضي في المملكة العربية السعودية بمختلف الألعاب الرياضية وكافة البطولات والمسابقات، اعتباراً من يوم الأحد 1441/7/20هـ الموافق 2020/3/15م وحتى إشعار آخر.

فإن وزارة الرياضة، وبعد التنسيق مع اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات فيروس كورونا المستجد (COVID – 19)، تُعلن رفع تعليق النشاط الرياضي في المملكة اعتباراً من يوم الأحد 1441/10/29هـ الموافق 2020/6/21م، بما في ذلك عودة تدريبات الأندية في مختلف الألعاب، على أن تقوم الاتحادات الرياضية بتحديد مواعيد العودة للمنافسات اعتباراً من يوم الثلاثاء 1441/12/14هـ الموافق 2020/8/4م مع استمرار تعليق الحضور الجماهيري لهذه المنافســات، والالتــزام بكامـل الإجـراءات الإرشـادية الخاصة بالتدريبات والمنافسات التي ستصدر خلال الأيام القادمة.

وستقوم الوزارة وبالتنسيق مع اللجنة الأولمبية العربية السعودية والاتحادات الرياضية بالوقوف على كافة الإجراءات والتدابير الوقائية وآلية تنفيذها والإشراف عليها حرصاً على سلامة كافة منسوبي القطاعات الرياضية.

ووفقاً لذلك، أصدر صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة قراراً بتشكيل لجنة تقوم بالإشراف المباشر على آليات عودة النشاط الرياضي وتقييم الوضع بشكل مستمر بالتنسيق مع اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات فيروس كورونا المستجد (COVID – 19) واتخاذ أي إجراءات لازمة في حينها حفاظاً على سلامة كافة الرياضيين.

وتود وزارة الرياضة بهذه المناسبة أن تتقدم باسم كافة الرياضيين في المملكة بالشكر الجزيل للقيادة الرشيدة ولكافة القطاعات الحكومية في الدولة التي أثبتت تميزها وفي مقدمتهم العاملين بالقطاعين الأمني والصحي على الجهود الكبيرة المبذولة للتصدي لهذه الجائحة والمحافظة على مقدرات هذا الوطن الغالي وسلامة وصحة المواطن والمقيم، متمنية دوام الصحة والعافية للجميع.