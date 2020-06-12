دراسة: نزلات البرد قد تقي من فيروس كورونا

توصلت دراسة حديثة من جامعة سنغافورة، بأن نزلات البرد قد تمنح الجسم مناعة ضد فيروس كورونا المستجد، ووفقا للدراسة التي تم نشرها في صحيفة ديلي ميل البريطانية ، أن الذين أصيبوا سابقا بنزلات برد سببتها فيروسات من عائلة فيروس كورونا، والتي تعرف باسم “فيروس بيتاكورونا”، قد تتولد لديهم مناعة من مرض كوفيد19 أو قد يصابوا به بصورة طفيفة.
وأضافت الصحيفة أن فيروسات بيتاكورونا تتسبب في الكثير من نزلات البرد العادية، وفي التهابات الجهاز التنفسي الحادة لدى المرضى من صغار السن والمسنين.
كما أشارت أن هذه الفيروسات لها نفس السمات الجينية لفيروس كورونا المستجد، وفيروس سارس وفيروس ميرس (متلازمة التنفس في الشرق الأوسط).
وتؤكد الدراسة ان المناعة التي تولدت إثر الإصابة بمثل هذه نزلات البرد قد تستمر على مدى الكثير من الأعوام نظرا لما يعرف بـ “ذاكرة” نوع من كرات الدم البيضاء التي تشكل جزءا من الجهاز المناعي للإنسان.
وتعمل هذه الذاكرة خط الدفاع الثاني ضد أى هجوم فيروسي، وتبدأ نشاطها بعد نحو أسبوع من العدوى.