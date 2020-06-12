خطوة واحدة تفصل النصر عن نجم منتخب كرواتيا

زعمت تقارير إعلامية إن إدارة النصر باتت قريبة من إبرام تعاقد بالمجّان مع الحارس الدولي الكرواتي، دانيلي سوباسيتش قادمًا من موناكو الفرنسي، بينما وضع اللاعب شرطًا للانتقال إلى العالمي.

سوباسيتش (35 عامًا) ينقضي عقده مع فريق الإمارة بنهاية الموسم الجاري، وأخبره مسئولو النادي بأنه لن يندرج ضمن الخطط القادمة.

وقال اللاعب في مقابلة مع إذاعة مونتي كارلو الفرنسية، إنه قد ينضم للنصر لكن قبلًا سيمنح الأولوية للأندية التي تنشط بالبطولات الأوروبية..

“سأرى أولًا إن فرص الانضمام لنادٍ يلعب في دوري أبطال أوروبا أو الدوري الأوروبي”، كان هذا رد سوباسيتش عمّا إذا كان سينتقل إلى النصر.

وأضاف: “إن لم يكن هذا فسأرى العروض من الدول العربية، سأزن الأمور حينها، لكن للآن لم أحدد وجهتي القادمة، هناك عرضًا من أولمبياكوس أيضًا”.

الحارس المخضرم صاحب الـ44 مباراة دولية، خاض نهائيات كأس العالم 2018 رفقة المنتخب الكرواتي وأظهر مردودًا قويًا للغاية، ليصل معه إلى المشهد الختامي.

وبعد 8 مواسم قضاها مُتقمصًا ألوان موناكو، أصبحت وضعيته معقدة للغاية داخل أروقة النادي إذ خاض مباراة واحدة فقط هذا الموسم واستقبل 3 أهداف.

كيليان مبابي وهو أحد اللاعبين السابقين في موناكو، كتب رسالة وداعية لسوباسيتش قال من خلالها: “كل الاحترام لما قدمته للنادي، ستبقى جزءً من تاريخه”.

Respect pour ce que tu as accompli pour le club et merci pour ce que tu m’as apporté. Tu vas rester dans l’histoire🧤🎩. MERCI SUBA 🇮🇩❤️ pic.twitter.com/l76ppz7qo5 — Kylian Mbappé (@KMbappe) June 8, 2020

292 مباراة هو عدد المناسبات التي حرس من خلالها سوباسيتش عرين موناكو، ليصبح ثاني أكثر حراس النادي مشاركة عبر التاريخ بعد الأسطورة جان لوك إيتوري.

وبحسب إفادة من يومية “سبورستك نوفوستي” الصربية، فإن النصر يتصدر سباق التعاقد مع الحارس الخبير وهو الأوفر حظًا من بين المتنافسين عليه.

وذكر التقرير بأن النصر رصد راتبًا بلغ 3 ملايين يورو سنويًا للحارس الذي سيكون الرقم 1 في الفريق خلفًا للاسترالي براد جونز، ورُغم تجديد عقدي وليد عبد الله وبخاري.

“أشعر بالرضا، لقد أنحزنا أشياء عظيمة وبدأنا من قاع الدرجة الثانية”، كانت هذه تصريحات اللاعب لموقع النادي الرسمي بعد إعلان الطلاق بين الطرفين.

وأضاف: “لقد فزنا بدوري الدرجة الثانية، وصعدنا للدرجة الممتازة وحصدنا لقبها، ثم تأهلنا إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، لقد صنعنا تاريخنا بالفعل”.

تنحصر دائرة المنافسة على اللاعب في الوقت الحالي بين النصر وأولمبياكوس اليوناني، وقد ينضم إليهم أحد الأندية الإنجليزية وفق مصادر مقربة من اللاعب.