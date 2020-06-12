تدشين مركز صحي صلاح الدين بحائل

حائل- البلاد

دشن الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير ‏منطقة حائل ‏أمس الأول ،عبر الاتصال المرئي، مركز صحي صلاح الدين بحائل, ‏بحضور الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن ‏عبدالعزيز نائب أمير المنطقة ووزير الصحة الدكتور توفيق بن ‏فوزان الربيعة.‏

ورفع سموه شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي ‏عهده الأمين،حفظهما الله، على الدعم والاهتمام الكبير لتطوير قطاع ‏الصحة، مشيداً سموه بما تقدمه وزاره الصحة من تطوير في المنشآت ‏الصحية بالمنطقة التي تشهد قفزات متواصلة في الخدمات الصحية.

‏من جهته أبدى وزير الصحة شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة ‏ولسمو نائبه على الدعم والمتابعة الذي تجده صحة حائل من سموهما، ‏مشيراً إلى أن الوزارة تطمح إلى الارتقاء بالخدمات الصحية، مهنئاً معاليه ‏منسوبي الصحة على التصميم والإبداع في تجهيز المركز النموذجي. ‏

فيما تجول مدير عام صحة حائل الدكتور حمود الشمري في أنحاء المبنى ‏ليقدم شرحاً مفصلاً عن المبنى الذي جهز على مساحة 2000 متر مربع ‏و يحتوي على مركز للرعاية الأولية يعمل على مدار اليوم تشمل عيادات ‏عامة، وتخصصية، ومركزا لطب الأسنان ، ومركزا للرعاية الطبية العاجلة. ‏