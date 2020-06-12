تدشين مركز صحي صلاح الدين بحائل

حائل- البلاد
دشن الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل أمس الأول ،عبر الاتصال المرئي، مركز صحي صلاح الدين بحائل, بحضور الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة ووزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة.
ورفع سموه شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين،حفظهما الله، على الدعم والاهتمام الكبير لتطوير قطاع الصحة، مشيداً سموه بما تقدمه وزاره الصحة من تطوير في المنشآت الصحية بالمنطقة التي تشهد قفزات متواصلة في الخدمات الصحية.
من جهته أبدى وزير الصحة شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة ولسمو نائبه على الدعم والمتابعة الذي تجده صحة حائل من سموهما، مشيراً إلى أن الوزارة تطمح إلى الارتقاء بالخدمات الصحية، مهنئاً معاليه منسوبي الصحة على التصميم والإبداع في تجهيز المركز النموذجي.
فيما تجول مدير عام صحة حائل الدكتور حمود الشمري في أنحاء المبنى ليقدم شرحاً مفصلاً عن المبنى الذي جهز على مساحة 2000 متر مربع و يحتوي على مركز للرعاية الأولية يعمل على مدار اليوم تشمل عيادات عامة، وتخصصية، ومركزا لطب الأسنان ، ومركزا للرعاية الطبية العاجلة.