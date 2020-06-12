إغلاق 420 منشأة تجارية بعسير

أبها – سهام العناني

أغلقت أمانة منطقة عسير وبلدياتها نحو 420 منشأة تجارية مخالفة بعد أكثر من 5 آلاف زيارة تفتيشية قامت بها الفرق الرقابية على المنشآت التجارية وذلك للتأكد من التزام المنشآت بتطبيق الإجراءات الوقائية.

وأوضح أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي، أن الجهود المبذولة عبر الحملات الرقابية، جاءت بهدف التأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية من فايروس كورونا المستجد من قبل المنشآت التجارية، وذلك لتعزيز السلامة العامة.

وأكد الحميدي تسجيل 5249 جولة ميدانية خلال 7 أيام لضبط سلامة أسواق مدن ومحافظات المنطقة.