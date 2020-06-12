إتلاف 1028 كيلو جراماً من المواد الغذائية الفاسدة بمحافظة النعيرية

نفذت أمانة المنطقة الشرقية خلال الأسبوعين الماضيين، (649) جولة، على المنشآت الغذائية والتجارية بمحافظة النعيرية، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والبلدية، والبروتوكولات والاجراءات الاحترازية والوقائية للمحافظة على الصحة العامة وحماية المستهلكين.

وأوضحت الأمانة أن هذه الجولات التي نفذتها الفرق الرقابية ببلدية المحافظة أسفرت عن إتلاف (1028) كيلو جراماً من المواد الغذائية الفاسدة لسوء حفظها وتخزينها، وتحرير عدد من المخالفات الصحية وفرض غرامات مالية عليها، ومصادرة مواد غذائية متنوعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، مشيرةً إلى أن المخالفات المرصودة تركزت في انتهاء الشهادات الصحية للعاملين وعدم وجود ترخيص وتدني مستوى النظافة العامة وعدم الإلتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، ومخالفة اشتراطات تداول وتجهيز المواد ووجود مواد مجهولة المصدر.