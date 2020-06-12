أنواع وأعراض متلازمة جفاف الفم

تشير متلازمة جفاف الفم إلى عدم إنتاج كمية كافية من اللعاب

في بعض الأحيان تكون متلازمة الفم الجاف مجرد مصدر إزعاج ، لكن بعض الناس يجدونها تؤثر على صحتهم وأسنانهم ولثتهم وحتى نوعية حياتهم

غالبًا ما يكون من الآثار الجانبية للأدوية ، لذلك تحدث مع طبيبك إذا كنت تعتقد أنك مصاب بمتلازمة جفاف الفم

أنواع متلازمة الفم الجاف

يتم إنتاج اللعاب عن طريق الغدد اللعابية في فمك، حيث يلعب دورًا مهمًا في غسل الطعام من أسنانك ، وإبقاء البكتيريا تحت السيطرة في فمك ، ومساعدتك على التذوق ، والمضغ والبلع ، وفي المساعدة على الهضم

تشير متلازمة جفاف الفم إلى توقف الغدد اللعابية عن إنتاج ما يكفي من اللعاب

يمكن أن يحدث هذا لأسباب عديدة ، بما في ذلك :-

كأثر جانبي للعديد من الأدوية ، بما في ذلك الأدوية التي تشتريها دون وصفة طبية

كبار السن

العلاج الكيميائي للسرطان

تلف الأعصاب في رأسك أو رقبتك

الحالات الصحية مثل مرض السكر ، السكتة الدماغية ، عدوى الخميرة (القلاع) في الفم ، أو مرض الزهايمر

القلق والتوتر

الشخير

شرب الكثير من الكحول أو المشروبات الغازية

مضغ التبغ

باستخدام العقاقير مثل الميثامفيتامين أو الماريجوانا

في بعض الأحيان هو سبب متلازمة جفاف الفم بسبب الظروف التي توقف الغدد اللعابية من العمل بشكل صحيح، مثل متلازمة شوغرن ، تصلب الجلد ، الذئبة الحمامية الجهازية، التهاب الكبد سي العدوى، التهاب المفاصل الروماتويدي ، فقدان الشهية العصبي أو الشره المرضي

أعراض متلازمة الفم الجاف

بالإضافة إلى وجود جفاف شديد في الفم ، في الحالات الشديدة ، قد يجد الأشخاص المصابون بمتلازمة جفاف الفم صعوبة في التحدث أو تناول الطعام أو البلع

يمكن أن يؤدي هذا إلى المزيد من المشاكل الصحية ، بما في ذلك سوء التغذية أو مشاكل الأسنان أو الفم أو الحلق

تشمل الأعراض الأخرى :-

اللعاب الذي يبدو سميكًا وخشنًا

التهاب الحلق

الشعور بالعطش

حاجة إلى المزيد من السوائل لمساعدتك على البلع

تغييرات في حاسة التذوق لديك

الشفاه الجافة أو المتشققة

صوت أجش أو سعال

جفاف العين أو الأنف أو زوايا الفم

قرحة الفم

بقع بيضاء في فمك (عدوى الخميرة)

نزيف اللثة

تسوس الأسنان

علاج متلازمة الفم الجاف

في بعض الأحيان يمكن إصلاح متلازمة جفاف الفم بسهولة إذا توقفت عن تناول الدواء الذي يسببه

ومع ذلك ، لا يجب إجراء تغييرات على أدويتك دون استشارة طبيبك أولاً

سيوصي طبيبك أيضًا بمنتجات للحفاظ على رطوبة فمك وللحماية من تسوس الأسنان ، مثل غسول الفم أو المرطبات أو اللعاب الاصطناعي

هناك أيضًا أدوية متاحة لتحفيز الغدد اللعابية على إنتاج اللعاب

من المهم علاج المشاكل في الفم التي تسببها متلازمة جفاف الفم ، مثل مرض القلاع وتقرحات الفم ومشاكل الأسنان

التعايش مع متلازمة الفم الجاف

يمكنك تخفيف الانزعاج من متلازمة جفاف الفم عن طريق :-

شرب الماء بانتظام (ولكن تجنب المشروبات السكرية أو عصير الفاكهة )

شطف فمك بالماء بعد تناول الطعام

مضغ العلكة الخالية من السكر لتحفيز اللعاب

الاقلاع عن التدخين

تجنب الأطعمة التي تهيج فمك ، مثل الأطعمة الحمضية أو الأطعمة الحارة أو الأطعمة ذات الحواف الحادة مثل البسكويت أو الرقائق أو الكحول

حاول التنفس من خلال أنفك بدلاً من فمك

إبقاء الهواء في غرفة نومك رطبًا مع مرطب

استخدام مرطب على شفتيك

تزيد متلازمة الفم الجاف من فرصتك في الإصابة بتسوس الأسنان أو أمراض اللثة

من المهم جدًا رؤية طبيب الأسنان بانتظام وحماية أسنانك عن طريق :-

استخدام فرشاة أسنان ناعمة وخيط

استخدام معجون أسنان بوصفة طبية ، إذا أوصى به طبيب الأسنان

تجنب معاجين الأسنان التي تسبب حرق الفم

استخدام شطف الفم

تجنب الأطعمة السكرية أو الحمضية

إذا كنت ترتدي أطقم الأسنان ، فتأكد من إبقائها نظيفة جدًا

اشطفها بعد الوجبات واغسلها يوميًا بفرشاة ناعمة وصابون خفيف (وليس معجون أسنان) وانقعها في الماء طوال الليل