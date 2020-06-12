يتطور سرطان الفم ، المعروف أيضًا باسم سرطان الفم أو سرطان الرأس والعنق ، عندما تنمو الخلايا غير الطبيعية وتنقسم داخل فمك

وهي واحدة من أكثر أنواع السرطان شيوعًا في العالم ويمكن أن تؤثر على اللسان أو الشفتين أو الخدين أو الحنك الرخو في الفم

ما هو سرطان الفم؟

يبدأ سرطان الفم عادةً على الشفاه أو اللسان أو قاع الفم ، ولكن يمكن العثور عليه أيضًا في سقف الفم واللوزتين واللثة والخدين والغدد اللعابية

يمكن أن يكون سرطانًا شديدًا، وقد لا يتم العثور على السرطان حتى يتقدم نسبيًا لأنه قد لا يكون لديك أي ألم أو أعراض

طبيب الأسنان هو الشخص الأكثر احتمالًا لاكتشاف سرطان الفم ، لذلك من المهم إجراء فحوصات منتظمة للأسنان.

عوامل خطر الإصابة بسرطان الفم

يمكن أن يصيب سرطان الفم أي شخص من الشباب إلى كبار السن

ومع ذلك ، هناك العديد من عوامل الخطر التي تزيد من خطر الإصابة بسرطان الفم :-

التدخين

التعرض لأشعة الشمس (خاصة لشفتيك)

تغذية سيئة

سوء نظافة الفم

مرض في اللثة

فيروس مثل فيروس الورم الحليمي البشري أو فيروس إبشتاين بار

وجود قريب قريب مصاب بسرطان الفم

أنواع سرطان الفم

تسعة من أصل 10 من سرطانات الفم هي سرطان الخلايا الحرشفية ، أو السرطان الذي ينمو في الخلايا الحرشفية

تشمل الأنواع النادرة من سرطان الفم سرطان الغدد اللعابية (عادة ما يكون ورمًا غديًا ، أو سرطانًا يبدأ في الغدة) ، وهو ورم يتطور في الغدد الأخرى في الفم ، والورم اللمفاوي (الذي يبدأ في الغدد اللمفاوية عند قاعدة اللسان واللوزتين ) ، والأورام القتامية

أعراض سرطان الفم

تشمل أعراض سرطان الفم ما يلي :-

كتلة أو قرحة في الفم أو الشفة أو الحلق

قرحة فم لا تلتئم

رقعة بيضاء أو حمراء في الفم

تورم الغدد التي لا تنخفض

التهاب في الحلق ، أو الشعور وكأن شيئًا ما عالقًا في حلقك ، لا يزول

مشاكل في المضغ أو البلع أو تحريك الفك

نزيف أو خدر أو تورم في الفم

تغييرات في كلامك

الأسنان فضفاضة

فقدان الوزن

لا يرجع أي من هذه الأعراض بالضرورة إلى سرطان الفم، ولكن إذا كنت تواجه أيًا مما سبق ، فيجب أن تخبر طبيب أسنانك

علاج سرطان الفم

يعتمد أي علاج على نوع السرطان ومدى انتشاره

إذا كان السرطان في مرحلة مبكرة ، فمن المحتمل أن تخضع لعملية جراحية لإزالة الورم

سيعتمد نوع الجراحة اللازمة أيضًا على مكان السرطان ، وحجمه ومدى انتشاره

وقد يحتاج الجراح أيضًا إلى إزالة العقد الليمفاوية وبعض الأنسجة المحيطة

يمكن علاج السرطانات الصغيرة بالعلاج الإشعاعي ، بينما يحتاج بعض الأشخاص إلى العلاج الإشعاعي والعلاج الكيميائي

لا يمكن علاج جميع أنواع سرطان الفم، خاصة إذا كان السرطان متقدمًا