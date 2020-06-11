700 ألف مستفيد من التثقيف الصحي في جدة

جدة – عادل بابكير – تصوير: المحرر

استمرارا للجهود التوعوية المبذولة من المديرية العامة للشؤون الصحية بمحافظة جدة قامت صحة بجدة بعمل حملة توعوية تستهدف مساكن الطلبة المقيمين من الدول الإسلامية بالتعاون مع مكتب الدعوة والإرشاد.

وكانت الحملة تستهدف تثقيف الجاليات من الدول الإسلامية عبر عدة لغات من ضمنها العربية والإنجليزية والأردو.

ويواصل المتطوعون أعمالهم في كافة الميادين التي تشهد كثافة سكانية كأحياء جنوب محافظة جدة ومساكن الجاليات والعمالة الوافدة بالإضافة إلى المراكز التجارية.

ويشارك في الحملة أكثر من 500 متطوع ومتطوعة يحملون على عاتقهم واجبهم الوطني بالتوعوية والتثقيف من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

واستفاد من الحملة التوعوية حتى الآن أكثر من 700 ألف شخص منذ بداية الحملة وحتى اليوم.

وقالت الدكتورة أميرة بادخن رئيس قسم التوعية الصحية بصحة جدة بأن الفرق ما زالت تباشر مهامها بأحياء جنوب جدة وفي المراكز التجارية وأيضا في مساكن الجاليات والعمالة الوافدة بمشاركة أكثر من 500 متطوع يوميا ومشاركة رجال الأمن وأمانة محافظة جد ومكتب الدعوة والإرشاد.

وأضافت الدكتورة أميرة بادخن بأن الحملة تستهدف بعملها على التوعية بأهم سبل الوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بالإضافة إلى المسح السكاني للجاليات والكشف للحالات والتحويل للمستشفيات في الحالات التي تستدعي ذلك. وأشارت بادخن إلى أن الحملة توسعت حتى شملت المراكز التجارية والأسواق الشعبية بالإضافة إلى عملها في أحياء جنوب محافظة جدة و مساكن الجاليات والعمالة الوافدة ويشارك مكتب الدعوة والإرشاد في الحملة عن طريق مركبات مجهزة بمكبرات صوتية وفريق عمل يتحدث عدة لغات لإيصال الرسائل الصحية بأرجاء المنازل والأسواق الشعبية لحثهم على التباعد الاجتماعي والالتزام بالحجر المنزلي وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، وتأتي هذه المبادرة بالتعاون مع جمعية الدعوة والإرشاد.

وأضافت الدكتورة أميرة: «رفعنا الوعي في أهم الطرق للحفاظ على صحتهم، وأبلغناهم إذا كان هناك أي أعراض لفايروس كورونا بأن عليهم التواصل مع الرقم المباشر للحالات 937، وبالنسبة للمخالفين عليهم التوجه لأقرب مركز صحي للعلاج دون هوية ودون مقابل».