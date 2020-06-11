مناطق المملكة تواكب خطة «العودة بحذر»

جدة – البلاد

سلكت المملكة طريق التميز في العامل مع فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، إلى أن أصبحت من أفضل دول العالم في مواجهة الجائحة، بفضل الخطط التي نفذتها في جميع المراحلة منذ بدء انتشار الوباء، وهو ما أكده المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، مبينا أن معظم مناطق المملكة ومحافظاتها تسير حسب خطة “العودة بحذر”.

وقال الدكتور العبدالعالي، إن أغلب المناطق متقدمة في تحقيق الخطة، إلا أن بعضها متأخر نوعا ما في بعض المدن والمحافظات. وأضاف في تغريدة له على “تويتر” “من أهم تلك الأمثلة في التأخر عن خطة العودة الحذرة مدينة الرياض ومحافظة جدة، بسبب ظهور عدد من الحالات الحرجة وانتشار الفيروس”. ومن واقع أهمية عودة الجميع إلى صوابهم ومسايرة الخطة المطروحة من قبل وزارة الصحة للعودة بحذر، شدد العبدالعالي على أن هناك حاجة للمزيد من العناية والالتزام والتقيد بالتعلميات الوقائية، لافتا إلى أهمية أن “نكون جميعنا مسؤولين لنواكب الخطة ومراحلها لنحقق المطلوب”.

وفي سياق التعامل المثالي مع المرحلة الحالية، أصدرت وزارة “الصحة” دليلا إرشاديا حول كيفية حماية الإنسان نفسه من “كوفيد19″، وذلك عند الخروج من المنزل والذهاب إلى العمل والمسجد أو زيارة كبار السن أو الذهاب إلى التسوق وغيرها، متناولة عبر “تويتر” توصيات عامة من بينها تجنّب الآخرين والاتصال على الرقم 937 عند مخالطة حالة أو ظهور أعراض ومنها الكحة والحرارة وضيق في التنفس، إضافة إلى أهمية لبس الكمامة القماشية، والحرص على نظافة اليدين وغسلهما بالماء والصابون لمدة 40 ثانية أو استخدام معقم اليدين، وعدم المصافحة والعناق، وتجنب لمس العينين والأنف والفم قبل غسل اليدين، إلى جانب الالتزام بآداب السعال والعطاس؛ وترك مسافة آمنة بينك وبين الآخرين لا تقل عن مترين، والابتعاد عن التجمعات، وعدم مشاركة الأدوات الشخصية مع الغير، في تأكيد على الاهتمام بصحة الإنسان وحماية المواطنين والمقيمين من خطر الفيروس المستجد.