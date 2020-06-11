فاوتشي: «كوفيد» أسوأ الكوابيس والسيطرة عليه «بعيدة»

واشنطن – وكالات

حذر كبير خبراء مكافحة الأمراض المعدية في الولايات المتحدة أنتوني فاوتشي، من أن السيطرة على فيروس كورونا المستجد “لا تزال أمرا بعيد المنال”، واصفا الفيروس بـ”الكابوس الأسوأ في حياته”.

وجاءت فاوتشي بالتزامن مع استمرار الولايات المتحدة في إعادة فتح أبوابها ببطء، بينما تستمر في الوقت نفسه الاحتجاجات في مدن عدة على قتل الشرطة للأميركي من أصل أفريقي، جورج فلويد.

وقال فاوتشي خلال ظهور افتراضي في مؤتمر عقدته منظمة الابتكار في مجال التكنولوجيا الحيوية: “خلال 4 أشهر، دمر فيروس كورونا العالم بأسره. لم ينته الأمر بعد. لا تزال هناك حالة من عدم اليقين بشأن الفيروس، وكيف ينتشر ويؤثر على الجسم”، مؤكدا أن اللقاحات ستكون الطريقة الوحيدة للسيطرة على الفيروس، مشيرا إلى أنه يتوقع “أكثر من فائز واحد في سباق اللقاحات لأننا سنحتاج لقاحات للعالم أجمع – مليارات ومليارات من الجرعات”.