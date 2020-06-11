حالات الشفاء من فيروس كورونا تتجاوز 3 مليون شخص

وسجلت البرازيل ثاني أكبر عدد إصابات بالفيروس حيث تجاوز عدد المصابين 772 ألفا، وبلغ عدد الوفيات فيها نحو 40 ألفا، ونجد بريطانيا في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات، التي تجاوزت 41 ألف حالة، فيما سجلت نحو 392 ألف إصابة.