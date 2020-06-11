تعرف على أهمية الكرز لعلاج أمراض القلب

أعلنت الدكتورة آنا غونتشاروفا ، أن الكرز ثمرة مثالية لتجديد احتياطي الفيتامينات والمواد المغذية المفيدة للجسم بعد موسمي الشتاء والربيع.

وتشير خبيرة التغذية، إلى أن الكرز يحتوي على نسبة عالية من المغنيسيوم والمنغنيز والنحاس والبوتاسيوم والكالسيوم والحديد . لذلك فإن تناول مقدار كوب واحد من هذه الثمرة، يزود الجسم بالعناصر المعدنية اللازمة لإنتاج الدم. أي أنها تنفع بصورة خاصة لكل من يعاني من فقر الدم.

وتقول، “هذا منتج فريد، لأن احتواء الكرز على البوتاسيوم والألياف الغذائية وبعض الزيوت الخفيفة الطيارة، يجعله مفيدا في الوقاية من أمراض القلب وعلاجها. هذه الثمرة تحسن توازن الماء والكتروليت في الجسم وتساعد على خروج السوائل الزائدة، وتعزز حالة ووظيفة عضلات القلب .

وعلاوة على هذا، يحتوي الكرز على مزيج فريد من البيوفلافونويد والعناصر المعدنية وفيتامين C، الذي له ذات التأثير المضاد للالتهابات مثل الإيبوبروفين والباراسيتامول والعديد من الأدوية الأخرى غير الستيرويدية المضادة للالتهابات”.

ووفقا للخبيرة، يمكن تناول ما مقداره 300 غرام من الكرز. لأن تناول كمية أكبر قد يسبب الإسهال ومشكلات أخرى. كما يفضل عدم تناول الكرز مع الفواكه الأخرى، وتنصح بعدم تناوله في الليل لأنه قد يؤدي إلى الانتفاخ وسوء النوم.