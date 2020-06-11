«إعادة العزل» تهدد باكستان.. وروسيا «تغامر»

عواصم – وكالات

أوصت منظمة الصحة العالمية السلطات الباكستانية بإعادة فرض إجراءات العزل العام المتقطعة في مناطق مستهدفة للحد من تفشي فيروس كورونا، مشيرة إلى أن البلاد لم تستوف شروط رفع القيود.

وضربت موجة إصابات جديدة باكستان وصلت إلى 113 ألف حالة، بعد أن رفعت الحكومة القيود في التاسع من مايو، بسبب الضغوط الاقتصادية، بينما توفي أكثر من 2000 شخص جراء فيروس كورونا المستجد.

وتسير روسيا على خطى البرازيلي، مغامرة برفع قيود العزل الصحي اعتبارا من أمس (الأربعاء)، على الرغم من الارتفاع المتواصل للإصابات التي لامست نصف المليون إصابة، 8404 آلاف منها أمس، وعلى الرغم من ذلك دخل قرار رفع نظام العزل الصحي والفتح الكامل للقطاعات المختلفة حيز التنفيذ في العاصمة الروسية، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة.

ولا تزال الولايات المتحدة تعاني، إذ سجلت 819 وفاة جديدة أمس، بحسب حصيلة أعدّتها جامعة جونز هوبكنز، التي بينت أن أمريكا تسجل يوميا أكثر من 20 ألف إصابة وتجد صعوبة في خفض هذا الرقم، بينما سجلت البرازيل 1272 وفاة، والصين 3 حالات إصابة جديدة دون أعراض، والأرجنتين 1141 إصابة في غضون 24 ساعة، والهند 9985 إصابة، وألمانيا 318 إصابة وفقا لمعهد “روبرت كوخ” للأمراض المعدية.

إلى ذلك، قررت السلطات التوغولية الرفع الكامل لحظر التجول المرتبط بجائحة فيروس كورونا المستجد في البلاد مع إجبارية ارتداء الكمامات، وكما أعلنت الحكومة المغربية عن تمديد مدة حالة الطوارئ الصحية للمرة الثالثة على التوالي، وذلك لمدة شهر إضافي يمتد من اليوم إلى يوم 10 يوليو القادم، مع التخفيف التدريجي لقيود الحجر الصحي، مبينة أنها سجلت 18 إصابة أمس، فيما سجل السودان 185 إصابة جديدة، و17 وفاة، ونيجيريا 235 إصابة، بينما أعلن أعلن المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في أفريقيا وصل إلى 195939 حالة.