منتج لتمويل الأعمال الحرة حتى 150 ألفا

الرياض- البلاد

أعلن بنك التنمية الاجتماعية إطلاق منتج (نفاذ) كأول منتج تمويلي متخصص لتمويل الأعمال الحرة، ضمن مبادرات البنك التي أعلن عنها مؤخراً، وبمبلغ تمويلي يصل إلى 150 ألف ريال، مستهدفا تمويل المواطنين من ممارسي الأعمال الحرة وذوي الحرف والمهارات المتخصصة. وقال نائب الرئيس للتمويل الاجتماعي سلطان الحميدي : إن طرح البنك لمنتج نفاذ يأتي استجابة للطلب في السوق المحلي لمنتج متخصص في تمويل أنشطة العمل الحر باختلاف أنواعها، مراعياً التحديات التي يواجهها العاملين لحساب انفسهم وممارسي الأعمال الحرة في الحصول على تمويلات عبر القنوات التمويلية التقليدية ، وإيجاد فرص عمل متنوعة للمواطنين وتشجيع شباب الأعمال على النجاح من خلال توفير قنوات تمويل ايسر ، مشيرا إلى أن تصميم منتج “نفاذ” لتمويل العمل الحر، حدد فئة عملائه من العاطلين عن العمل، والموظفين ممن تقل رواتبهم عن 10 آلاف ريال، ويبحثون عن تنمية مصادر دخلهم عن طريق توظيف مهاراتهم، أو حرفهم، وخبراتهم في أنشطة الأعمال الحرة المستهدفة في المنتج بمساريين، كالنقل والتوصيل التشاركي، أو التمويل النقدي الذي يدعم تملك العامل لحساب نفسه من اصل أو تمويل دورة تشغيلية لإنتاج منتج أو توفير خدمات في عمله الحر.